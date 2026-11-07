Was Marcel Koller zu den Nati-Aufgeboten von Silas Huber und Lindrit Kamberi sagt. Und wie weit die Zürcher von ihrer eigenen Bestmarke in Sachen Ungeschlagenheit entfernt sind. Hier kommt das FCZ-Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Nati-Nomination für Silas Huber. Sechs Jahre nach Becir Omeragic und Simon Sohm stellt der FCZ mal wieder einen A-Nationalspieler. Mit Captain Lindrit Kamberi haben die Zürcher gar noch einen weiteren zu bieten. Mit 27 Jahren wird der Routinier zum ersten Mal für den Kosovo aufgeboten. Während Kamberi einigermassen überrascht davon ist, sagt FCZ-Coach Marcel Koller: «Lindrit hat sich das verdient. Er ist einer, der auf dem Platz immer alles gibt. Und er sieht das Gesamte, schaut nicht nur für sich selbst. Er hat da ein Ohr und dort ein Ohr. Er macht das hervorragend.» Auch für Huber freut sich der 58-fache Nationalspieler sehr. Die Aufgebote seien allgemein ein Zeichen der guten Arbeit, die man beim FCZ leiste, so Koller.

Die grosse Frage

Bleibt der FCZ auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen? Was vor der Saison aufgrund des dünnen Kaders mit vielen jungen Spielern kaum jemand für möglich gehalten hätte, ist nach 12 Runden Tatsache: Der FCZ grüsst vom vierten Platz. Und ist in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagen. Ob die Serie gegen Servette halten wird? Klar ist: Den Klubrekord wird man nicht knacken können. Der liegt bei 28 Liga-Spielen in Folge ohne Niederlage. Aufgestellt ab der 13. Runde der Saison 2005/06 bis zur 4. Runde der Saison 2006/07. In beiden Jahren wurden die Zürcher Meister.

Gesagt ist gesagt

«Ui, das ist lange her. Ich weiss es nicht mehr.» Marcel Koller auf die Frage, ob er sich an sein erstes Länderspiel erinnern könne. Am 9. März 1982 wird er beim 1:0-Sieg gegen Liechtenstein für Roger Wehrli eingewechselt. Koller sagt: «Wenn man sein Land vertreten kann, macht das stolz. Es ist eine Auszeichnung, zu den besten Spielern der Nation zu gehören.» Silas Huber und Lindrit Kamberi gehören zum ersten Mal dazu.

Die Blick-Prognose

Servette ist nach Kontern fast doppelt so gefährlich wie der FCZ, weshalb es für die Koller-Elf gilt, jene Gegenstösse schon früh zu unterbinden. Ansonsten spricht nichts gegen einen Punktgewinn der Zürcher, zumal bei Servette der beste Stürmer (Kingstone Mutandwa) fehlt. Bemerkenswert: Zwar geben die Genfer mehr Schüsse aufs gegnerische Gehäuse ab, der FCZ aber hat die besseren Chancen und liegt in der Expected-Goals-Statistik vor Servette. (1,37 vs. 1,19).

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Spadanuda, Reichmuth, Comenencia, Emmanuel; Kény.

Wer fehlt?

Kablan, Krasniqi, Reverson, Sauter (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Miguel Reichmuth 4,4 Umeh Emmanuel 4,3 Valon Berisha 4,3

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Der Schiedsrichter

Geleitet wird das Spiel von Fedayi San, ihm zur Seite stehen mit Pascal Hirzel und Nicolas Müller zwei Assistenten. Vierter Offizieller ist Logan Berchier, im VAR-Room sitzt Maxime Odiet.

Der Gegner

Servette muss seine zuletzt stabile Abwehr umbauen: Burch und Mazikou fehlen gesperrt. Auch Torjäger Mutandwa fällt aus. Die Genfer haben zwar acht ihrer letzten elf Ligaheimspiele gewonnen, doch die Ausfälle dürften ihnen zu schaffen machen. Hier gehts zum Servette-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr

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