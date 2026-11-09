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SERVETTE - ZUERICH
2:37
Highlights im Video:Goalie Huber rettet dem FCZ die Null

Zahlen belegen Gähn-Kick
FCZ-Nullnummer in Genf ist das langweiligste Spiel der Saison

Beim 0:0 zwischen Servette und dem FC Zürich könnte der eine oder andere TV-Zuschauer weggenickt sein. Die Zahlen belegen, dass die Partie als wohl langweiligstes Spiel der bisherigen Saison herhält.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Offensiv gelingt dem FCZ mit Captain Lindrit Kamberi nicht viel.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

  • Das 0:0 zwischen Servette und dem FCZ war auch statistisch unattraktiv
  • Beide Teams liegen unter einem erwartbaren Tor
  • Das torlose Remis in Genf war das dritte der Saison
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Cédric HeebRedaktor Sport

Einschläfernd, fad oder einfach langweilig: Adjektive, die auf die Nullnummer zwischen Servette und dem FC Zürich am Sonntag allesamt zutreffen. Nicht nur, wer den Match gesehen hat, kann das bestätigen – auch die Zahlen tun das.

Gemäss Blick-Datenlieferant StatsBomb haben die Genfer zwei Schüsse aufs Tor zu verzeichnen, die Zürcher gar nur einen. Daraus resultieren auch die schwachen Expected-Goals-Werte (xG) von 0,58 (Servette) und 0,53 (FCZ). Es lässt sich also auch statistisch behaupten, dass dieses 0:0 das langweiligste Spiel der bisherigen Saison gewesen ist.

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Es war das dritte 0:0 der Saison

Zwar gab es bislang schon zweimal ein torloses Remis, bei beiden gab es allerdings doch etwas mehr «Spektakel». Beim 0:0 zwischen Thun und Lausanne am 6. Spieltag waren es insgesamt neun Schüsse aufs Tor, und die xG-Werte waren höher (1,22 bei Thun, 0,77 bei Lausanne). Beim zweiten 0:0 der laufenden Spielzeit zwischen dem FCB und GC am 11. Spieltag hätten gar beide Teams, gemessen an ihren Chancen, mindestens ein Tor erzielen müssen (FCB: 1,45 xG, GC: 1,39 xG).

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Dass Servette und der FCZ nicht gerade die Torfabriken der Liga sind, ist bekannt. Der FCZ liegt auf Platz 9 in Sachen erwartbare Tore pro Spiel (1,31), Servette (1,15) unmittelbar dahinter. Nur der FCB (1,09) und Lausanne (0,96) haben einen noch schlechteren Durchschnitt.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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