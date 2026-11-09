Beim 0:0 zwischen Servette und dem FC Zürich könnte der eine oder andere TV-Zuschauer weggenickt sein. Die Zahlen belegen, dass die Partie als wohl langweiligstes Spiel der bisherigen Saison herhält.

Darum gehts Das 0:0 zwischen Servette und dem FCZ war auch statistisch unattraktiv

Beide Teams liegen unter einem erwartbaren Tor

Das torlose Remis in Genf war das dritte der Saison

Cédric Heeb Redaktor Sport

Einschläfernd, fad oder einfach langweilig: Adjektive, die auf die Nullnummer zwischen Servette und dem FC Zürich am Sonntag allesamt zutreffen. Nicht nur, wer den Match gesehen hat, kann das bestätigen – auch die Zahlen tun das.

Gemäss Blick-Datenlieferant StatsBomb haben die Genfer zwei Schüsse aufs Tor zu verzeichnen, die Zürcher gar nur einen. Daraus resultieren auch die schwachen Expected-Goals-Werte (xG) von 0,58 (Servette) und 0,53 (FCZ). Es lässt sich also auch statistisch behaupten, dass dieses 0:0 das langweiligste Spiel der bisherigen Saison gewesen ist.

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Es war das dritte 0:0 der Saison

Zwar gab es bislang schon zweimal ein torloses Remis, bei beiden gab es allerdings doch etwas mehr «Spektakel». Beim 0:0 zwischen Thun und Lausanne am 6. Spieltag waren es insgesamt neun Schüsse aufs Tor, und die xG-Werte waren höher (1,22 bei Thun, 0,77 bei Lausanne). Beim zweiten 0:0 der laufenden Spielzeit zwischen dem FCB und GC am 11. Spieltag hätten gar beide Teams, gemessen an ihren Chancen, mindestens ein Tor erzielen müssen (FCB: 1,45 xG, GC: 1,39 xG).

Dass Servette und der FCZ nicht gerade die Torfabriken der Liga sind, ist bekannt. Der FCZ liegt auf Platz 9 in Sachen erwartbare Tore pro Spiel (1,31), Servette (1,15) unmittelbar dahinter. Nur der FCB (1,09) und Lausanne (0,96) haben einen noch schlechteren Durchschnitt.