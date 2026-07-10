DFB-Legende Lehmann teilt gegen die Nati aus

Jens Lehmann glaubt nicht an einen Schweizer WM-Coup gegen Argentinien. Der ehemalige DFB-Torwart begründet seinen Tipp damit, dass sich die Schweiz vor grossen Gegnern immer etwas kleinmache und im Viertelfinal nur auf das Messi-Trikot aus sei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jens Lehmann traut der Schweiz nicht zu, Argentinien zu schlagen

Grund dafür: Die Schweiz macht sich vor grossen Duellen immer klein

In den letzten fünf Jahren warf die Nati zwei Titelträger aus einem Turnier

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Argentinien im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz auf dem Papier der Favorit ist, bestreitet wohl kaum jemand. So fallen viele Expertentipps wie zum Beispiel jener von Lothar Matthäus (65) bei «Bild» (2:0) zugunsten der Albiceleste aus. Auch der ehemalige deutsche Nationalgoalie Jens Lehmann (56) setzt auf die Equipe um Lionel Messi. Seine Begründung ist allerdings nicht gerade von sportlicher Natur.

In der WM-Sendung bei Welt TV teilt der 61-fache Nationalspieler mehrfach gegen die Nati aus. So sagt er etwa: «Ich glaube, die Schweizer freuen sich am meisten darauf, irgendwie nach dem Spiel von Messi vielleicht ein Trikot zu bekommen oder so.» Daran, dass Granit Xhaka und Co. in der Lage sein könnten, den Titelverteidiger zu düpieren, denkt Lehmann nicht.

Jüngste Vergangenheit beweist Lehmann das Gegenteil

Er attestiert dem Team von Murat Yakin (51), dass es bislang ein gutes Turnier gespielt habe. Aber: «Die Schweizer sind halt die Schweizer. Am Ende, wenn es darauf ankommt, denken sie sich: ‹Wie sollen wir gegen die Argentinier gewinnen?›» Es sei nicht förderlich, wenn man sich immer etwas kleinmache: «Es gibt kaum Leute, die den grossen Sprung schaffen. Deswegen ist es so überraschend, dass Roger Federer so ein Weltstar im Tennis war.»

Grosse Töne, die Jens Lehmann da von sich gibt. Zumal die Nati etwa bei der EM 2021 den damals amtierenden Weltmeister Frankreich eliminierte und bei der letzten EM Titelverteidiger Italien im Achtelfinal rauswarf. Es wäre also das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass die Schweiz einen Titelhalter aus dem Turnier kegeln würde. Aber hey: Sollte man scheitern, dann immerhin an der Weltnummer 2 und nicht an der Nummer 34 – wie Deutschland.

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