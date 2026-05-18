Mehrere Schweizer Fussball-Juwelen fehlen im WM-Kader der Schweiz. Die Entscheidungen von Nationaltrainer Murat Yakin sorgen bei der Blick-Leserschaft teilweise für Unverständnis. Viele fordern frischen Wind in der Nati – und zwei Super-League-Stars.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mehrere Super-League-Profis fehlen im Nati-kader für die WM

38 Prozent der Blick-Leser fordern Sanches im Team

Trainer Yakin kritisiert, Fans bezeichnen Entscheidung als zu wenig mutig

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Sonntagabend machte Blick publik: Die YB-Stars Alvyn Sanches (23) und Joël Monteiro (26) werden nicht im Nati-Kader für die WM stehen, genauso Sturmjuwel Alessandro Vogt, Milan-Söldner Zachary Athekame (beide 21) und Sion-Goalie Anthony Racioppi (27). Die Entscheide von Murat Yakin (51), viele junge Spieler zu Hause zu lassen, sorgen bei der Blick-Leserschaft teilweise für grosses Unverständnis.

So sind 38 Prozent der Meinung, Sanches hätte unbedingt ins Aufgebot, das am Montag und Dienstag auf den Social-Media-Kanälen der Nati gelüftet und am Mittwoch von Trainer Murat Yakin vorgestellt wird, gehört. 26 Prozent der über 13'700 Stimmen finden zudem, dass ihnen auch Vogt, der im Sommer zu Hoffenheim wechselt, im Kader fehlt (Stand Dienstagmittag).

Leser Marc Lehmann schreibt etwa: «Aus meiner Sicht ist es nicht nachvollziehbar, warum Alvyn Sanches nur auf der Pikettliste steht.» Reto Maurer findet es «eine Frechheit», den YB-Spieler zu Hause zu lassen. Und Tobias Meyer meint, dass Sanches «zumindest von der Bank aus seine Unberechenbarkeit hätte einbringen können». Viele sind der Meinung, dass Sanches statt Amdouni an die WM reisen sollten, da Letzterer erst Anfang Mai von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist.

Blick-Leser attestieren Yakin wenig Mut

«Nicht gerade mutig das Aufgebot», meint Leser Matias Kilchenmann. Dem stimmt auch Christian Wanner zu: «Null Risiko. Sanches, Vogt und Athekame hätte man gut anstelle von Cömert, Itten und Amdouni mitnehmen können und das mit nur geringem Risiko, aber neuem Wind.» Für Itten gibt es auch viel Zuspruch, da er mit 15 Toren die Nummer 4 in der Torschützenliste der 2. Bundesliga war.

Doch auch an anderen Stellen im Kader stösst Yakins Aufgebot auf Kritik. So findet Rodolfo Priore: «Racioppi ist um Klassen besser als Marvin Keller.» Auch Cédric Zesiger (27) hätte einigen Lesern zufolge eine Nomination verdient.

1:27 YB-Goalie überrascht: Keller wird von Blick-Reporter über WM-Aufgebot informiert

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