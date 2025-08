1/4 Diego Benaglio wird Sportkoordinator der Schweizer U21-Nati. Foto: imago/Jan Huebner

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Ex-Nati-Goalie Diego Benaglio übernimmt einen neu geschaffenen Job beim Schweizerischen Fussballverband SFV. Der 41-Jährige wird Sportkoordinator der U21. Damit werde er ein «wichtiges Bindeglied zwischen dem U21- und dem A-Nationalteam», wie der SFV in einer Mitteilung schreibt.

Benaglio, der 61 Mal für die Nati im Einsatz stand, soll eng mit U21-Coach Sascha Stauch zusammenarbeiten. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Sportkoordinator im U21-Nationalteam. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft nach der knapp verpassten EM-Qualifikation im letzten Jahr den nächsten Schritt machen kann», sagt Benaglio.

Nati-Direktor Pierluigi Tami sieht Benaglio als Glücksgriff für den Posten: «Diego war als Spieler auf und neben dem Platz ein Vorbild. Mit seiner Erfahrung, seiner offenen, kommunikativen Art und seiner Weitsicht stellt er eine optimale Ergänzung zum bereits bestehenden Staff dar. Ich freue mich, dass wir die neue Stelle des Sportkoordinators mit einer Persönlichkeit besetzen konnten, deren Arbeitsethos und Einstellung uns bestens bekannt ist.»

Benaglio startet mit dem Beginn der EM-Quali im September im Staff der U21. Das erste Quali-Spiel steigt am 5. September gegen Estland. Am 8. September geht es bei einem Test in Aarau gegen Albanien.