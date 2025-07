SP-Ständerätin am Fanmarsch

Blick-Reporterin Rebecca Spring trifft am Fanmarsch SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen. «Ich habe wirklich Gänsehaut. Diese Massen und friedliche Stimmung macht mega Spass. Ich hätte es nicht so krass erwartet», so ihr Fazit.

Und wie hoch ist ihre Hoffnung auf ein Halbfinal-Einzug? «Ich warte auf das nächste Wunder von Bern. Im Sport ist immer alles möglich.»