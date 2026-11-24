In einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen» nennt YB-Goalie Marvin Keller seine Lieblingsspieler, adelt zwei Nati-Kollegen und gibt auch einen privaten Einblick.

Darum gehts Marvin Keller spricht über Granit Xhaka, Nico Elvedi, Lamine Yamal und seine Schwester

Nati-Captain Xhaka mache alle um ihn herum besser, Elvedi wird mit 30 besser und besser

Er schwärmt von der Selbstlosigkeit seiner Schwester

Cédric Heeb Redaktor Sport

Erst eine Viertelstunde hat Marvin Keller (24) mit Nati-Captain Granit Xhaka (34) auf dem Platz gestanden. Das war beim 4:1-Sieg der Schweiz gegen Jordanien Ende Mai, als der YB-Keeper in der Pause ein- und Xhaka nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Zusammen waren sie aber schon bei diversen Zusammenzügen und im Sommer auch an der WM. Deshalb weiss Keller ganz genau, was der Mittelfeldstratege draufhat.

«Er ist so ein Spieler, der alles mitbringt», sagt Keller im Fragebogen-Interview der «Frankfurter Allgemeinen». Der Berner Schlussmann wird gefragt, woran er einen guten Spieler erkenne. Spielintelligenz sei das Zauberwort. Was er meint: Räume erkennen, Pässe in den richtigen Fuss spielen, Druckresistenz, perfektes Timing und hohes Selbstvertrauen. «Xhaka ist ‹next Level› – und macht zehn Leute um sich herum besser.»

Doch Xhaka ist nicht der einzige Natispieler, der vom ehemaligen GC-Junior Sonderlob erhält: «Nico Elvedi ist 30. Aber er wird besser und besser. Er macht wirklich keine Fehler.» Seit der Leeds-Verteidiger seine Ernährung umgestellt hat und mit einem privaten Athletik- und Speedcoach zusammenarbeitet, gehört Elvedi zu den besten Innenverteidigern der Welt.

Keller schwärmt von Yamal, Mourinho und seiner Schwester

Aber auch Nicht-Schweizern bringt Keller seine Bewunderung entgegen – zum Beispiel Lamine Yamal (19). Mit YB hat er vor gut zwei Jahren in der Champions League gegen Barcelona und den Wunderteenie gespielt. Yamal schoss beim 0:5 zwar kein Tor, aber: «Wenn er vom Flügel nach innen gezogen ist, wusste man, jetzt kann alles passieren. Den kann man kaum lesen.»

Sein Lieblingsspieler sei der ehemalige ManCity-Goalie Ederson: «Der hat dieses besondere brasilianische Flair und ist trotzdem die Ruhe selbst.» Bei der Frage nach seinem Lieblingstrainer nennt er José Mourinho, «einen Meister seines Fachs»: «Seine Spieler sind für ihn durchs Feuer gegangen. Der hat alle um sich herum begeistert und entzündet. Ein Monster-Motivator.»

Private Einblicke will Keller nicht geben. Über seine Beziehung spreche er nicht einmal in der Kabine, wie er sagt. Und doch bewundert er eine Person aus seinem engsten Umfeld ganz besonders: seine ältere Schwester Nadine. «Ich kenne keinen selbstloseren Menschen. Sie ist an ihren Mitmenschen interessiert, hält sie zusammen, versprüht eine Wärme und Herzlichkeit», so Keller. Und er ergänzt: «Das Lustigste daran: Sie ist Anwältin.»