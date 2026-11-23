So hat sich Ruben Vargas das Heimkommen nach dem Sevilla-Derby nicht vorgestellt. Während der Nati-Star mit seinem Klub gegen den Stadtrivalen Betis auf dem Platz stand, stiegen Einbrecher in seine Villa ein.

Tobias Wedermann Fussballchef

In der spanischen Stadt Sevilla herrschte am Samstag Fussball-Feiertag: Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis. Rot gegen Grün. Einen Gewinner gab es nicht beim 1:1-Unentschieden. Nati-Star Ruben Vargas (28) kann sich im Anschluss weder über den Punkt noch über seinen Startelfeinsatz freuen. Denn nach der Partie folgt die Schocknachricht: Im Haus, in dem er mit seinem Bruder Manuel (25) in einer WG lebt, wurde während des Spiels eingebrochen.

Laut Blick-Informationen befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs glücklicherweise niemand im Haus der Vargas-Brüder. Erst im Frühling besuchte Blick die beiden Innerschweizer in den eigenen vier Wänden unweit des Stadtzentrums mit moderner Inneneinrichtung, Pool und Fussballtoren im Garten.

Vargas ist nicht der Einzige in der Schweizer Nationalmannschaft, den dieses Schicksal ereilt. Die perfide Masche, während des Spiels in Villen und Wohnungen einzubrechen, ist zu einem grossen Problem in der Fussballwelt geworden. Auch Yann Sommer (37) bestätigte einst im Blick-Interview, dass in seinem Haus ausserhalb von Mailand eingebrochen wurde. Im Anschluss zog die Familie damals in die Stadt. Nati-Stürmer Breel Embolo (29) erzählte kürzlich im Interview mit «CH Media» von spektakulären Vorfällen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Rennes: «Bei uns wurde dreimal versucht, einzubrechen. Beim dritten Versuch habe ich die maskierten Einbrecher gar noch verjagt.»

Immerhin läuft es für Rubén Vargas mit seinem Klub sportlich so gut wie lange nicht mehr. Nach zwei Jahren im Abstiegskampf der spanischen Topliga grüsst der FC Sevilla aktuell wieder von Platz sechs in der Tabelle. Nach Knieproblemen zu Beginn der Saison und gesundheitlichen Problemen zuletzt bei der Nati ist der 28-jährige Nati-Star inzwischen auch wieder in der Startelf.