1/7 Murat Yakin gibt in der kommenden Woche sein Aufgebot für die Testspiele in den USA bekannt. Foto: TOTO MARTI

Es ist die letzte Test-Möglichkeit, bevor es richtig ernst wird: In der ersten Juni-Woche fliegt die Nati nach Amerika für zwei Testspiele – gegen Mexiko in Salt Lake City und gegen die USA in Nashville. Nati-Trainer Murat Yakin will im Rahmen dieser zwei Wochen das Stammkader für die WM-Qualifikation im Herbst definieren. Im Vergleich zum Frühjahr werden sich die Leitfiguren Manuel Akanji und Captain Granit Xhaka zurückmelden. Ebenso wird erwartet, dass Brügge-Shootingstar Ardon Jashari zu seinen ersten mehrminütigen Einsätzen für die Nati kommt, nachdem er im März noch verletzungsbedingt absagen musste.

Während Yakin für die Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg noch mit diversen Überraschungen für Aufsehen sorgte, wird der Nati-Coach in der kommenden Woche voraussichtlich nur einen Debütanten aufbieten. Laut Blick-Informationen wird Johan Manzambi am Donnerstag erstmals für die Nati nominiert.

Zweikampfstark, vielseitig einsetzbar und torgefährlich

Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich in der Rückrunde Schritt für Schritt näher an die Startelf des SC Freiburg herangearbeitet und zuletzt grosse Aufmerksamkeit in der Bundesliga auf sich gezogen. Mit zwei Toren und zwei Assists aus den letzten fünf Spielen ist der einstige Servette-Junior massgeblich daran beteiligt, dass Freiburg eine Serie starten konnte und vor dem letzten Spieltag sogar von der Champions League träumen darf.

Toptalent Manzambi, der im Januar 2023 von Genf in die Freiburger U19 wechselte, kann nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch als offensiver Spielmacher hinter den Spitzen oder sogar als Stürmer eingesetzt werden – Eigenschaften, die Murat Yakin für die Nati definitiv gut gebrauchen kann.

Freiburg-Trainer Julian Schuster schwärmt vom jungen Schweizer: «Einen wie Johan hast du im Training lieber in deiner Mannschaft als beim Gegner, weil er sehr viel investiert und von Woche zu Woche versucht, sich zu verbessern.» Und weiter: «Er kann sich wirklich gut durchsetzen in den Zweikämpfen und sich offensiv wie defensiv behaupten.» Mit seinem Offensivdrang sei Manzambi sowohl mit seiner Abschlussstärke als auch im Kopfballspiel torgefährlich – Attribute, die man schon bald im Trikot der Schweizer Nati sehen dürfte.