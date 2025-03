Neues Duo am Mikrofon

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Neuerungen haben beim SRF gerade Hochkonjunktur. Und sie betreffen auch die Spiele der Nati. Denn ab sofort ist neben der Stimme von Kommentator und Neo-Papi Sascha Ruefer (53) auch noch eine zweite zu hören: der Basler-Dialekt von Beni Huggel (47).

Den Einstand hat der SRF-Experte in St. Gallen beim siegreichen Testspiel gegen Luxemburg gegeben. «Die Rückmeldungen von Ruefer und Huggel waren positiv», erklärt SRF auf Blick-Anfrage. Ab sofort werden die beiden in dieser neuen Rolle die Nati-Spiele begleiten. Das habe man per Anfang Jahr entschieden.

Experte und nicht Co-Kommentator

Eigentlich hätten Ruefer und Huggel ihr gemeinsames Debüt schon beim Nordirland-Spiel geben sollen. Doch weil Erstgenannter die Partie aus bekannten Gründen aus Zürich kommentiert hat, vertagte es sich. SRF präzisiert dabei aber, dass Huggel kein Co-Kommentator sei, sondern Experte bleibe. «Ruefer soll bei Bedarf auf das Fachwissen von Huggel zurückgreifen können. Dieser soll per Headset zu punktuellen Einsätzen kommen.»

Doch bei welchen Szenen ist Huggels Einschätzung gefragt? Als Beispiel nennt SRF taktische Änderungen, die Trainer Murat Yakin oder der Gegner vornimmt. Wie die Zusammenarbeit funktionieren soll, zeigt aber auch ein Beispiel von Dienstagabend. Und zwar als Ruefer und Huggel über einen Abschluss von Breel Embolo diskutierten. Für Ruefer war es ein schwacher Abschluss des Stürmers. Huggel lobte dagegen den gegnerischen Goalie für die Szene.

Dass Huggel in Zukunft doch noch zu Ruefers Co-Kommentator wird, schliesst SRF zum jetzigen Zeitpunkt aus. Man wolle vielmehr, wie an der EM 2024 in Deutschland als Schiedsrichter Sascha Amhof bei strittigen Szenen eingeschaltet wurde, von der punktuellen Einschätzung der Experten im Livekommentar profitieren.

