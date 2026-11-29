Felix Bingesser Reporter Sport

Der Firmensport war einst in der Kultur vieler grosser Unternehmen in der Schweiz fest verankert. Damals war man der festen Überzeugung, dass mit dem gemeinsamen Sporttreiben die Unternehmenskultur gefördert und die Loyalität zum Arbeitgeber gestärkt wird. Auch die soziale Integration der Mitarbeitenden sollte mit der körperlichen Ertüchtigung vorangetrieben werden. In Basel waren diesbezüglich die Chemie-Betriebe führend, in Zürich die Banken.

Die Anfänge des Firmensports gehen bis in die 1920er-Jahre zurück. Neben einigen anderen Sportangeboten blüht bald der Firmenfussball. Es gibt innerhalb kurzer Zeit regionale Meisterschaften und Verbandsstrukturen. Die Blütezeit des Firmenfussballs wird dann in den 60er- und 70er-Jahren erreicht. 350 Firmenfussball-Mannschaften liefern sich damals in verschiedenen Ligen heissblütige und prestigeträchtige Duelle.

Als Höhepunkt des Schweizer Firmenfussballs kann man einen sonnigen Tag im September 1963 bezeichnen. Der Polizeisportverein Bern, der damals Schweizer Firmensportmeister ist, wird zu einem Freundschaftsspiel von der Berliner Polizeimannschaft nach Deutschland eingeladen. Die Berner erfahren, dass bei den Deutschen einige Oberliga-Spieler dabei sind, und verstärken sich mit den YB-Spielern Haldimann, Flückiger und Bigler, die von Meistertrainer Albert Sing freigestellt werden.

Als die Berner ins Berliner Olympiastadion einmarschieren, reiben sie sich verwundert die Augen. 100'000 Zuschauer sind im Stadion. Unter anderem auch viele Soldaten der westlichen Besatzungsmächte USA, England und Frankreich. Auf der Ehrentribüne sitzt die Mutter des US-Präsidenten John F. Kennedy. Und neben ihr der amtierende Berliner Bürgermeister Willy Brandt. Zwei Jahre nach dem Mauerbau hat das Spiel auch eine politische Dimension. «Berlin gehört zur freien Welt», steht in riesigen Buchstaben auf dem Rasen.

Dank zwei Toren von Heinz Bigler gewinnen die Berner Polizisten mit 2:1. «Zugegeben, in den letzten zehn Minuten war auch eine gehörige Portion Glück dabei. Aber man hat nie auf das verpönte Mittel des Auf-Zeit-Spielens zurückgegriffen», berichtet damals die Zeitung «Bund». Es wurde von einem fairen, schnellen und technisch überdurchschnittlichen Spiel berichtet. Der Vorsitzende des Polizeisportvereins Berlin hat beim anschliessenden Bankett vom besten Spiel aller Zeiten von zwei Firmenmannschaften gesprochen. «Hart, männlich, aber nie die Grenzen der Fairness überschreitend.»

100'000 Zuschauer bei einem Firmenfussballspiel. Da muss selbst die Schweizer Fussballnationalmannschaft vor Neid erblassen. Mehr Zuschauer als die Berner Polizeimannschaft hatte die Schweizer Nati erst viermal. Alles in grauer Vorzeit, als die Stadionkapazitäten mit den Stehplätzen noch ganz anders waren. 1950 in Glasgow gegen Schottland (123'751 Zuschauer), 1957 in Madrid gegen Spanien (120'000), 1950 gegen Deutschland in Stuttgart (115'000) und 1946 in Glasgow gegen Schottland (111’000).

Allerdings: Punkte holt man heute mehr. Bei den Rekordspielen gab es neben dem 2:2 in Spanien drei Niederlagen.