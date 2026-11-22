Die Österreicherin Louise Schöffel ist die schnellste Fussballerin Europas. Vor dem Duell mit der Schweiz träumt sie von der WM-Endrunde in Brasilien. Die Kolumne von Felix Bingesser.

Felix Bingesser Reporter Sport

Am 1. und 5. Dezember spielt die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen in zwei Spielen um ein Ticket für die WM-Endrunde in Brasilien. Das alpenländische Duell der beiden auch in der Fifa-Weltrangliste benachbarten Länder (Österreich Platz 25, die Schweiz Platz 26) soll beim Hinspiel in Bern einen neuen Zuschauerrekord bringen. Bereits die EM-Endrunde vor einem Jahr hat Begeisterung ausgelöst. Die Nachhaltigkeit aber des Sommermärchens blieb ernüchternd, obwohl der Anlass medial von einem Trommelwirbel begleitet wurde.

Mit einigen kritischen Gedanken zum «verordneten» Interesse habe ich mir nach einer Kolumne an dieser Stelle einen gehörigen Shitstorm eingefangen. Die Überzeugung, dass der Frauenfussball organisch wachsen muss und man das Interesse aus Gründen der Gleichstellung nicht verordnen kann, die ist geblieben. Aber mittlerweile fiebere auch ich diesen Spielen Anfang Dezember entgegen. Zum einen wäre eine WM-Endrunde für die Schweiz ein weiterer Boost. Aber ich fiebere auch mit Österreich.

Der Grund dafür heisst Louise Schöffel. «Loisl» haben wir sie früher gerufen. Mit ihr habe ich vor einigen Jahren im österreichischen Kärnten regelmässig wunderbare Tage verbracht. Sommerfrische am Wörthersee, nennen das die Österreicher. Louise war als junges Mädchen immer wieder Gast im Häuschen meiner Schwiegermutter. Für unsere Tochter Anna und für Louise haben wir die Stube zum Schlafzimmer gemacht.

Die Tage haben wir am Wasser verbracht. Beim Springen vom Zweimeterbrett mit Stilnoten. Ich war die Jury. Beim Kanufahren, beim Jonglieren auf dem Surfbrett. Ab und zu haben wir uns auch eine Runde Wasserski gegönnt. Die kleine Louise war ein Wirbelwind, ein tolles Mädchen. Man musste sie ins Herz schliessen. Immer wieder hat sie auch erzählt, wie sie mit der Bubenmannschaft des DSC Landsberg in der Steiermark Fussball spielt.

Mit 15 Jahren habe ich sie aus den Augen verloren. Sie geht nach England und macht in der Internatsschule in Brighton die Matura. Mit Fussball will sie damals aufhören. Nach einem Plauschkick auf dem Schulhof überreden sie die Buben, als erstes Mädchen doch in der Schulmannschaft mitzumachen. Kurz darauf war sie Captain des Teams. Nach vier Jahren führte sie der Weg an ein College in den USA. «Da hat es mir nicht gefallen», sagt Louise.

Sie kehrt nach Österreich zurück. Und beginnt in Wien ein Psychologiestudium. Weil sie wieder Fussball spielen will, geht sie zum Probetraining bei der Wiener Austria. In der Kabine wird sie gemustert. «Mich hat keiner gekannt. Ich war ja nie in irgendeiner Jugendauswahl.»

Doch die Quereinsteigerin startet durch. Sie wird Stammspielerin, gewinnt mit der Austria das Double. Bei einem Europacupspiel in Paris wird sie mit 33,4 km/h «geblitzt» und gilt seit diesem Frühling als schnellste Spielerin Europas. Sie spielt Champions League gegen Chelsea, Juventus und Bayern und wird Nationalspielerin. Sie bekommt Angebote aus ganz Europa, will aber das Studium in Wien beenden.

Gegen die Schweiz wird sie aufgrund einer Verletzung nicht spielen können. Die WM-Endrunde in Brasilien ist aber auch für sie ein Traum.

Sollte die Schweiz die WM-Endrunde verpassen, dann werde ich mir im nächsten Juni die WM-Spiele von Österreich anschauen. Und mitfiebern. Und hoffen, dass die kleine Louise, unser Wirbelwind vom Wörthersee, allen um die Ohren sprintet.