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Übrigens – die SonntagsBlick-Kolumne
Adeus, Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Die Kolumne von Felix Bingesser.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Felix BingesserReporter Sport

Früher gab es Grundsatzfragen. Man war ein Mädchen oder ein Bub. Und brauchte dafür nicht 20 Jahre zum Überlegen. Man war katholischen oder reformierten Glaubens. Der Islam war noch kein flächendeckendes Phänomen. Wer tätowiert war, war ein Hells Angel oder ein Matrose. Man war ein Migros-Kind oder ein Coop-Kind. Heute gibt es auch die Aldidl-Kinder. Allah sei Dank, sagen die Konsumenten.

Auch fussballerisch gab es in den Siebzigerjahren eigentlich nur zwei Lager. Entweder man verehrte den leichtfüssigen bayerischen Libero Franz Beckenbauer. Für die jüngeren Leser: Der Libero war im Sinne des Wortes einmal der letzte freie Mann auf dem Feld. Beckenbauer, der Sohn eines Postbeamten, machte Werbung für Suppen und war ein Traumschwiegersohn. Oder: Man schwärmte vom kettenrauchenden kongenialen holländischen Spielmacher Johan Cruyff, der damals mit dem Totaalvoetbal unter Trainer Rinus Michels den vom Catenaccio geprägten Weltfussball revolutionierte.

Zwei Typen, zwei Lager. Fussballerisch gab es in den vergangenen zwanzig Jahren diese immer wieder hitzig diskutierte Glaubensfrage ebenfalls. Entweder man ist ein Messi-Kind oder ein Ronaldo-Kind. Ist der einst kleinwüchsige argentinische Dribbelkönig Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die zusammen mit David Beckham prägendste Stilikone des Fussballs, das Mass der Dinge?

Es mag sein, dass der Einfluss von Messi auf ein Fussballspiel grösser ist als derjenige von Ronaldo. Es mag sein, dass Messi zusammen mit Diego Maradona der beste Fussballer aller Zeiten ist.

Ich bin eher ein Ronaldo-Kind. Sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist eine Zäsur. Ich stelle mir vor, wie viele portugiesische Familien nach der Rücktrittserklärung Ronaldos in der Stube sitzen. Und Fado hören. Diese traditionelle melancholische portugiesische Musik. Eine Mischung aus Weltschmerz, Wehmut und Sehnsucht nach Vergangenem.

Ronaldo, aufgewachsen auf der Blumeninsel Madeira, kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Sein alkoholkranker Vater starb mit 51 Jahren. Er hat den Aufstieg seines Sohnes nicht miterlebt. Was den sensiblen Cristiano immer wieder zu Tränen gerührt hat.

CR7 ist eine Weltmarke geworden, die das Selbstverständnis eines ganzen Landes beeinflusst und junge Fussballer in aller Welt inspiriert hat. Man kann bei Juniorenspielen auch heute noch beobachten, wie zehnjährige Buben nach einem Tor jubeln wie Ronaldo.

Der Portugiese ist mit seinen Gardemassen, seinem Luxuskörper und seinem luxuriösen Lebensstil Projektionsfläche für mehr als eine Milliarde Follower auf Social Media. Er wirkt so perfekt wie ein von der künstlichen Intelligenz geschaffener fussballspielender Avatar. Seine Disziplin und seine Fitness sind auch mit 41 Jahren beeindruckend.

Natürlich: Es gibt auch Menschen, die mit dem gockelhaften und arrogant wirkenden Portugiesen nicht viel anfangen können. Aber dann gibt es diese Bilder des warmherzigen Ronaldos. Wie liebevoll er mit den Ballbuben umgeht, wie geduldig er sich um die Fans kümmert. Wie sensibel und feinfühlig er ist. Er unterstützt Hilfsprojekte für Kinder mit enormen Summen.

Ob man ihn mag oder nicht: Cristiano Ronaldo ist ein Segen für diesen Sport. Er hat viel zur wachsenden Popularität des Fussballs beigetragen.

Auch wenn es jetzt bei der Nationalmannschaft heisst: Adeus, Cristiano.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
7
12
2
England
England
4
11
9
3
Kroatien
Kroatien
4
-10
3
4
Tschechien
Tschechien
4
-8
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
4
5
9
2
Belarus
Belarus
4
3
7
3
Finnland
Finnland
4
7
7
4
San Marino
San Marino
4
-15
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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