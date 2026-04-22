Nicht nur die Fussball-Welt trauert öffentlich um Alexander Manninger (†48): Wenige Tage nach dem Unfalltod des ehemaligen Keepers meldet sich auch seine Witwe zu Wort – mit einer emotionalen Botschaft.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist eine lange Mitteilung, die Emily Manninger Anfang Woche auf Facebook veröffentlicht – und sie geht unter die Haut: «Ich kann den unvorstellbaren Schmerz, den ich fühle, nicht ausdrücken. Die extreme Tragödie, mit der wir als Familie konfrontiert sind, ist extrem schwer, wenn nicht unmöglich in Worte zu fassen.» Dennoch wolle sie es probieren.

Was folgt, ist eine Liebeserklärung an ihren Ehemann und Ex-Profi-Torhüter Alexander Manninger (†48), der am vergangenen Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Salzburg ums Leben gekommen ist. Darin geht es vor allem um seine Rolle als Vater: «Du wolltest unbedingt Kinder haben, aber damit bis zum Ende deiner Karriere warten, um Zeit mit ihnen verbringen zu können. Genau das hast du getan. Alex, du warst der wunderbarste Vater für die Jungs – sie haben dich vollkommen verehrt.» Manninger hinterlässt zwei kleine Söhne.

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Für sie selbst sei Manninger nicht nur ein Ehemann, sondern auch der beste Freund gewesen. «Immer, wenn wir etwas gebraucht haben, konnten wir uns auf sich verlassen. Wir hatten ein perfektes Leben. Wir haben so viel unternommen, sind spazieren und im Sommer mit dem Boot auf die Seen gegangen, sind gewandert, Ski gefahren, haben gegolft und mit den Jungs Zeit in den schönsten Hotels in den Bergen verbracht – die Liste ist endlos.»

«Neuigkeiten haben mich gebrochen»

«Du warst extrem respektvoll – ruhig, authentisch, organisiert, zielstrebig, gutherzig, sanft und loyal. Du warst so interessant für mich, und viele Leute haben es geliebt, einfach mit dir zusammenzusitzen und mit dir zu reden», ergänzt sie. Das Resultat: Ein enger Freundeskreis, der sie auch jetzt unterstütze.

Dennoch schreibt Emily Manninger auch: «Die Neuigkeiten haben mich als Person und die Familie als Ganzes gebrochen. Bis wir uns wieder treffen, danke dir, Lexx. Ich werde dich für immer lieben.»

Die Abschiedsbotschaft von Manningers Ehefrau reiht sich ein in eine grosse Zahl an Trauerbekundungen aus der Fussball-Welt. So schrieb etwa Ex-Klub Juventus: «Wir haben nicht nur einen grossartigen Sportler verloren, sondern auch einen Mann seltener Werte.»