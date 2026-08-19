Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michel Aebischer wechselt zu Union Berlin

Er verlässt damit Serie-A-Absteiger Pisa

Für den Nati-Spieler ist es der erste Klub in Deutschland

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Transfer von Michel Aebischer (29) zu Union Berlin ist in trockenen Tüchern. Am Mittwochvormittag macht der Klub die Verpflichtung offiziell: «Michel «L'Equilibratore» Aebischer ist jetzt ein Eiserner!», heisst es auf Social Media. Für wie lange Aebischer unterschreibt, teilt der Klub allerdings nicht mit.

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«Union ist ein Verein mit einer klaren Identität und besonderen Werten. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gespürt, welchen Stellenwert Zusammenhalt und Teamgeist hier haben», wird der Schweizer Nati-Spieler auf der Homepage zitiert. «Nach den Stationen in der Schweiz und Italien freue ich mich nun auf die Bundesliga und darauf, meine Erfahrungen hier einzubringen.»

Am Dienstagabend schrieb Sky-Transferexperte Florian Plettenberg davon, dass Aebischer für eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro von Pisa nach Berlin wechselt und einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben soll. Bereits vor einer Woche berichteten Blick und italienische Medien von einem möglichen Wechsel in die Bundesliga.

Vier Saisons nach seinem Wechsel von YB in die Serie A (138 Einsätze für Bologna und Pisa), zieht es den gebürtigen Freiburger nun erstmals nach Deutschland. Aufgrund des Abstiegs mit Pisa war ein Transfer erwartet worden.

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