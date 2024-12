Am Donnerstag werden die Gruppen für die Klub-WM in den USA im Sommer 2025 ausgelost. Das Turnier umfasst erstmals 32 statt sieben Mannschaften – doch nicht alle sind vom neuen Wettbewerb begeistert. Hier findest du die wichtigsten Infos.

Auf einen Blick Am Donnerstag wird ausgelost: Neue Klub-WM mit 32 Teams startet 2025 in den USA

Kritik wegen erhöhter Spielbelastung und Überschneidung mit Frauen-EM

Sie ist ein Prestigeprojekt von Fifa-Präsident Gianni Infantino (54): die Klub-WM in den USA. Das musst du vor der Auslosung am Donnerstag zum Wettbewerb wissen:

Was, wo und wann wird gespielt?

Vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 kommt es in den USA zur Premiere der neu geschaffenen Klub-WM mit 32 statt wie bisher sieben Mannschaften. Der Modus entspricht dem bisherigen Format der «normalen» Weltmeisterschaften der Nationalmannschaften – acht Vierergruppen, die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die Achtelfinals. Ab sofort soll der Wettbewerb alle vier Jahre ausgetragen werden. Qualifiziert sind die Gewinner der Kontinentalmeisterschaften (Champions League aus Europa, Asien, Nord- und Mittelamerika sowie Copa Libertadores) der letzten vier Jahre sowie eine gewisse Anzahl zusätzlicher Teilnehmer pro Kontinent, die über das Klub-Ranking vergeben werden. Aus Europa sind zwölf Teams qualifiziert. Gespielt wird in Miami (Eröffnung), New York (Final), Pasadena, Seattle, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington, Philadelphia, Orlando und East Rutherford.

Wie und wann wird ausgelost?

Am Donnerstag, 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr Schweizer Zeit) werden in Miami, wo am 15. Juni im Hard Rock Stadium auch das Eröffnungsspiel stattfinden wird, die Gruppen ausgelost. Wie üblich wurden die 32 Teilnehmer in vier Töpfe eingeteilt. Die vier Besten der Rangliste aus Europa und Südamerika bilden Topf eins, die restlichen acht Teams aus Europa Topf zwei. Topf drei besteht aus den besten zwei Klubs aus Asien, Afrika und Nord- und Mittelamerika sowie den übrigen zwei aus Südamerika. Die restlichen Teams inklusive dem Wildcard-Empfänger Inter Miami mit Lionel Messi befinden sich in Topf vier.

In jede der acht Gruppen wird aus jedem Topf ein Team gelost. Duelle von Mannschaften aus dem gleichen Land sind in der Gruppenphase ausgeschlossen. Ebenfalls wird es zu keinen Duellen von Teams vom gleichen Kontinent kommen, mit Ausnahme von Europa, für das die Limite bei zwei Klubs pro Gruppe liegt.

Die Lostöpfe für die Klub-WM Topf 1: Real Madrid (Spa), Manchester City (Eng), Bayern München (Deu), Paris Saint-Germain (Fra), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (alle Bra) und River Plate (Arg) Topf 2: Chelsea (Eng), Borussia Dortmund (Deu), Juventus Turin, Inter Mailand (beide Ita), Benfica Lissabon, Porto (beide Por), Atlético Madrid (Spa), Salzburg (Ö) Topf 3: Al Hilal (Sau), Ulsan (Südk), Al Ahly (Ägy), Wydad Casablanca (Mar), Club Leon, Monterrey (beide Mex), Boca Juniors (Arg), Botafogo (Bra) Topf 4: Urawa Red Diamonds (Jap), Al Ain (Arab. Em.), Espérance Tunis (Tun), Mamelodi Sundowns (Süda), Pachuca (Mex), Seattle Sounders, Inter Miami (beide USA), Auckland (Neus)

Was passiert mit der bisherigen Klub-WM?

Die jährlich stattfindende Klub-WM mit sieben Teams wird eingestellt. Stattdessen wird ab 2024 jedoch jährlich der Interkontinental-Cup gespielt. In einem Turnierbaum wird unter einem afrikanischen, asiatischen, ozeanischen, südamerikanischen und nord- oder mittelamerikanischen Vertreter ein Finalist ausgespielt. Real Madrid ist als Champions League Sieger in Europa für den Final, der am 18. Dezember in Doha steigt, gesetzt.

Was gibt es bei der Klub-WM zu verdienen?

Natürlich geht es an der Klub-WM auch um viel Geld. Insgesamt soll das Antritts- und Preisgeld 2,5 Milliarden Euro betragen. Allein für die Teilnahme erhält jeder Klub 50 Millionen Euro, für den Sieger ist es rund das Doppelte. Als Vergleich: Die Antrittsprämie in der Champions League beträgt in dieser Saison «nur» 18,85 Millionen Euro – der Sieger erhält rund 85 Millionen.

Wer überträgt das Turnier?

Am Donnerstag verkündet die Fifa, dass man sich mit DAZN auf die Übertragungsrechte geeinigt hat. Demnach soll der Streaming-Dienst jedes der 63 Spiele übertragen. Und das sogar gratis.

Wieso wird der Wettbewerb kritisiert?

Nicht wenigen ist die vergrösserte Klub-WM ein Dorn im Auge. Vor allem die immer grössere Anzahl Spiele wird kritisch betrachtet. Deswegen haben Spielergewerkschaften und Ligen-Vertreter aus Europa bereits Klagen eingereicht. Die vielen Spiele gefährden die Gesundheit der Spieler und die bestehenden Wettbewerbe, lauten oftmals die Kritikpunkte. Die Saisonpause entfällt für die teilnehmenden Teams aus Europa fast komplett. Spieler, wie zum Beispiel Weltfussballer Rodri (28), sprachen unlängst auch von einem möglichen Streik, sollte die Belastung weiter zunehmen.

Kurzzeitig stand sogar eine Absenz von Real Madrid im Raum. Trainer Carlo Ancelotti hatte in einem Interview gesagt, dass Real nicht zum Turnier reisen werde, da sich dies nicht lohnen würde. Kurz darauf widersprach ihm der Verein jedoch und sagte, dass die Teilnahme «zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt wurde.»

Auch die Frauen-EM der Uefa im Sommer in der Schweiz, die am 2. Juli beginnt, freut sich nicht über das Konkurrenzprodukt der Fifa. Während elf Tagen werden sich die EM und die Klub-WM überschneiden.