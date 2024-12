1/6 In der 17. Minute im Spiel gegen Inter bricht Fiorentina Spieler Edoardo Bove vor den Füssen von Hakan Calhanoglu (l.) zusammen. Foto: imago/Insidefoto

Auf einen Blick Fiorentina-Spieler Edoardo Bove erleidet Herzstillstand während Spiel gegen Inter Mailand

Dramatische Szenen: Bove bricht zusammen, Sanitäter eilen herbei, Spieler weinen

Fünf Minuten vergehen bis zur Abfahrt des Krankenwagens ins Spital Careggi

Alain Kunz Reporter Fussball

Zehn Minuten sind seit Kickoff vergangen, als Edoardo Bove und Denzel Dumfries im Fiorentina-Strafraum aneinandergeraten. Ein heftiger Zusammenprall! Beide fallen zu Boden. Der Schiedsrichter pfeift ein Foul von Dumfries. Bove steht mit zerrissenem Shirt auf. Er hält sich die Seite. Vielleicht ein Schlag. Oder der Sturz? Ein Betreuer der Fiorentina holt ein neues Trikot und wirft es Edoardo zu, der oben ohne an der Seitenlinie steht. Er streift sich das neue Leibchen über. Das zerrissene fliegt zu den Fans. Aber irgendetwas stimmt schon zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Junge meldet Schwindelgefühle.

Es schien, als binde er sich die Schuhe

Das Spiel wird fortgesetzt. Minute 17: Lautaro marschiert Richtung Tor. Aber der Assistent interveniert. Der Ball soll draussen gewesen sein. Ein Streit bricht aus. War dessen Fahne nun oben oder nicht? Das Drama spielt sich ein paar Meter weiter weg ab, vor der Bank von Inter. Bove geht in die Knie, es scheint, als würde er sich die Schuhe binden. In Wirklichkeit stützt sich der 22-Jährige mit den Händen auf dem Boden ab, um Halt zu finden, denn es ist ihm schwindlig geworden. Er verweilt ein paar Sekunden in dieser Stellung. Dann versucht er aufzustehen. Dumfries steht daneben.

Er macht einen Schritt weg, zwei, drei.... Es sind langsame, schwere Schritte. Danach bricht er vor den Füssen von Calhanoglu zusammen. Es ist kein harter Aufprall wie derjenige von Christian Eriksen bei der Euro 2021. Er fällt langsam. Es ist, als hätte Bove sich auf den Sturz vorbereiten können und es schaffte, sich teilweise auf die Seite zu drehen. Er verliert das Bewusstsein. Und hier beginnt die grosse Angst.

Der Krankenwagen darf nicht aufs Spielfeld

Inter-Trainer Simone Inzaghi springt von der Bank auf, rutscht auf dem Rasen aus, stürzt. Die Ärzte beider Teams eilen herbei. Die Spieler bilden einen Kreis, rufen die Sanitäter herbei. Die Angst verschlimmert die Reaktionen, beschleunigt die Zeit, lässt alles zu langsam erscheinen. Der Krankenwagen nähert sich dem Spielfeld, darf aber laut Protokoll nicht auf den Rasen. Gosens klopft mit den Händen an die Scheibe, Ranieri zerrt an einem Sanitäter. Jemand weint, alle schreien, Dimarco ist einer der am tiefsten Betroffenen.

Fünf Minuten wie fünf Jahrhunderte

Die Träger laufen über die Laufbahn, laden Bove auf, bringen ihn zum Krankenwagen, der nicht sofort losfährt. Der Defibrillator bringt das Herz wieder in Gang, das stehengeblieben war: Herzstillstand. Die fünf Minuten, die bis zur Abfahrt des Krankenwagens ins Spital von Careggi verstrichen sind, kommen einem vor wie fünf Jahrhunderte. Comuzzo, der Jüngste, irrt umher, den Kopf unter den Händen vergraben. Dodò sitzt mit gesenktem Kopf auf dem Boden. Bastoni tröstet seinen Freund Colpani, sie sind zusammen bei Atalanta aufgewachsen. Schiedsrichter Daniele Doveri ist blass und verzweifelt über den Vorfall.

Mutter fällt in Ohnmacht

Die Tribünen des Artemio-Franchi-Stadions heben Wände aus Eis. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag... Nach dem Tod von Vizepräsident Joe Barone am 19. März. Am Sonntag hatte der Speaker wie üblich nach dem Verlesen der Aufstellungen verkündet: «Nummer dreizehn, Davide Astori, der Captain!» Seit dem 4. März 2018, dem verfluchten Tag des Todes des Verteidigers in Udine, applaudieren die Viola-Fans bei jedem Spiel in Minute 13.

Bove, der wie Davide aus Rom nach Florenz gekommen war, brach vier Minuten später zusammen, in der 17. Minute. Oben auf der Tribüne erleben Boves Freundin Martina sowie seine Eltern, Giovanni und Tanya, den Alptraum mit. Sehen, wie ihr Sohn, der zu den Lauffreudigsten gehört, zusammenbricht und bewusstlos liegenbleibt. Sie machen sich sogleich auf ins Spital. Die Mutter ihrerseits fällt in Ohnmacht und muss sich zuerst vom Schock einigermassen erholen. Sie wird im Auto der Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, ins Krankenhaus gefahren.

Das Bulletin

Die Zuschauer im Franchi-Stadion bleiben lange Zeit wie versteinert auf den Tribünen sitzen und warten auf offizielle Mitteilungen und gute Nachrichten aus dem Krankenhaus. Diese treffen teilweise ein und können das Stadion beruhigen: Bove ist wieder bei Bewusstsein und atmet selbständig. Auf die Ankündigung der Unterbrechung des Spiels zwischen Fiorentina und Inter folgt die logische Ankündigung der Verschiebung, die das Stadion leert. Am Abend publiziert das Universitätsspital das erste offizielle Bulletin mit beruhigendem Inhalt. Die Fussballwelt atmet auf.

Epilog

Anderntags melden Klub und Spital, dass der Spieler eine ruhige Nacht verbracht habe, aufgewacht sei und extubiert werden konnte. Der Spieler sei wohlauf, hat mit seiner Familie, den Fiorentina-Bossen, dem Trainerstaff und seinen Mannschaftskollegen gesprochen, die ihn nach Erhalt der Good News umgehend besucht haben. Es folgen weitere Untersuchungen zur Klärung der Ursache des Herzstillstands.