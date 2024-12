1/4 Sind Alisha Lehmann und Co. für die Fifa nur ein Nischenprodukt? Foto: TOTO MARTI

Oliver Görz Blattmacher Sport

Am Dienstagabend heisst es für uns Fussball-Fans ein letztes Mal in diesem Jahr «Hopp Schwiiz!». Die Frauen-Nati tritt in Sheffield gegen Europameister England an – und sinnt auf Wiedergutmachung für das 0:6-Debakel vom vergangenen Freitag in Zürich gegen Deutschland. Damit endet dann zwar auch bei den Frauen das Länderspiel-Jahr, so wie bei den Männern schon vor zwei Wochen. Doch die Heim-EM im kommenden Sommer wirft dieser Tage noch ein weiteres Mal ihre Schatten voraus: Am 16. Dezember steigt in Lausanne die Auslosung der Vorrundengruppen.