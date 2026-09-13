Nach dem Fehler in der Champions League patzt Yann Sommer für Brügge auch in der Liga. Glück für den Schweizer: Dieses Mal hat es keine Auswirkungen auf den Ausgang des Spiels.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Luftloch bei Yann Sommer: Der ehemalige Nati-Goalie schlägt beim Spiel seines neuen Arbeitgebers Brügge gegen Antwerpen nach einem langen Pass in die Spitze am Ball vorbei und lädt Snayder Porozo so zum 1:1-Ausgleich in der 19. Minute ein. Bereits am Dienstag in der Champions League gegen Aston Villa unterlief Sommer ein ähnlicher Bock.

0:13 Schweizer wird übertölpelt: Mega-Bock von Sommer lässt Villa davonziehen

Zum Glück schlägt sich Sommers Aussetzer nicht auf dem Punktekonto des belgischen Meisters nieder. Seine Vorderleute sorgen nach der Pause doch noch für einen 3:1-Sieg. Der Norweger Hugo Vetlesen, der schon das frühe 1:0 per Penalty erzielte, und der Spanier Jan Virgili treffen.

Kurz vor dem verhängnisvollen Patzer hat Sommer in der 15. Minute Glück, dass Xander Dierckx aus einem groben Fehlpass des Schweizer Keepers keinen Profit schlagen kann. Sommer kann dessen verunglückte Hereingabe klären und bügelt den Fehler so wieder aus.

Abgesehen von den Unsicherheiten zeigt der ehemalige Inter-Schlussmann vier Paraden. Die Statistik attestiert ihm 0,84 verhinderte Tore.

Michael Frey hilft Antwerpen nicht

Antwerpen wechselt nach dem 1:2 nach einer Stunde Neuzugang Michael Frey ein. Sommers Landsmann hat in der 86. Minute nach einer Ecke zwar die grosse Chance zum Anschluss, kann die dritte Niederlage in Folge seines Teams aber nicht verhindern. Der Ex-GC-Stürmer bleibt bei vier Toren aus den ersten sechs Spielen für seinen neuen, alten Verein, bei dem er bereits von Januar 2021 bis Januar 2023 und von Juni 2023 bis Januar 2024 spielte.