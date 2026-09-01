Routinier tritt aus dem DFB-Team zurück

Antonio Rüdiger beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Der 33-jährige Verteidiger von Real Madrid erklärte am Dienstag via soziale Medien seinen Rücktritt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Antonio Rüdiger beendet mit 33 Jahren seine DFB-Karriere nach 86 Länderspielen

Rüdiger dankt Trainern wie Jogi Löw und lobt Teamzusammenhalt

Seit 2014: Teilnahme an 3 Weltmeisterschaften, 2 Europameisterschaften

Cédric Heeb Redaktor Sport

Antonio Rüdiger sagt der deutschen Nationalmannschaft Adieu. Der 33-jährige Verteidiger von Real Madrid hat seinen Rücktritt aus der DFB-Elf erklärt – rund zwei Monate nach dem enttäuschenden Aus bei der WM 2026. Dies gab Rüdiger am Dienstagnachmittag auf seinen sozialen Medien bekannt.

Seit seinem Debüt im Mai 2014 gegen Polen (0:0) absolvierte Rüdiger 86 Länderspiele, nahm an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teil. Nun folgt er Manuel Neuer, der ebenfalls seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. «Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen», schreibt Rüdiger in seinem emotionalen Abschiedsstatement.

Besonderer Dank an Ex-Coaches

Der gebürtige Berliner dankt seinen Teamkollegen, dem Trainerstab und den Fans für ihre Unterstützung. Besonders hob er die ehemaligen Bundestrainer Jogi Löw, Hansi Flick, Julian Nagelsmann und seinen Förderer Horst Hrubesch hervor. «Ein riesiges Dankeschön geht an meine Teamkollegen: Für jeden gemeinsamen Zweikampf und den Zusammenhalt in Kabine und Quartier – und vor allem für die Freundschaften, die weit über den Fussball hinaus bleiben werden», so Rüdiger weiter.

Die Heim-EM 2024 bleibe ein Highlight seiner Karriere, auch wenn der grosse Titel ausblieb. «Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, in dem ich mich voll und ganz auf meinen Verein konzentrieren werde», erklärte er abschliessend.