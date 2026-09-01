Spielt er für die Schweizer Nati oder für Italien? Mittelfeldspieler Alessandro Romano ist derzeit heiss begehrt. Sein Vater stellt deswegen in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen einiges klar.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

«Es ist gerade schwierig, sich auch noch auf den Fussball auf dem Platz zu konzentrieren», sagt Umberto Romano. Der Vater des Schweizer Mittelfeld-Juwels Alessandro Romano (20) hat am Montagabend gegenüber RSI ein Interview gegeben, in dem er über das aktuelle Seilziehen um seinen Sohn spricht.

Seit dieser Saison läuft der Youngster in der Serie A für Cagliari auf. Mit seinen Leistungen hat sich Romano, der ebenfalls die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, auch auf den Radar der Squadra Azzurra gespielt. Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini (61) hat bereits eine Charme-Offensive lanciert. Am letzten Wochenende war nun auch Nationaltrainer Murat Yakin (51) zum Spiel von Cagliari gereist und präsentierte Romano seine Zukunftspläne.

Umberto Romano spricht von «aufregenden Tagen» und spannenden Gesprächen mit den jeweiligen Vertretern der Nationalteams. Und dann stellt der Papa des Talents etwas klar: «Es wurde zuletzt viel geschrieben. Aber es stimmt nicht, dass Alessandro sich bereits entschieden habe und künftig für Italien auflaufen wird.»

«Der Entscheid fällt, wenn ein Aufgebot vorliegt»

Tatsächlich geisterte bereits vergangene Woche in den italienischen Medien das Gerücht herum, dass die Schweizer Nati nach Spielern wie Leon Avdullahu (22) und Albian Hajdari (23) mit Romano einen weiteren Doppelbürger verloren habe. Umberto Romano meint dazu: «Der Entscheid fällt, wenn dann wirklich ein Aufgebot für eine Nationalmannschaft vorliegt.»

Das dürfte schon in wenigen Wochen so weit sein. Die Schweiz und Italien stehen Ende September in der Nations League wieder im Einsatz. Die Nati spielt am 26.9. auswärts gegen Nordmazedonien, Italien muss tags zuvor zu Hause gegen Belgien ran.

Egal, für welche Auswahl sein Sohn dann effektiv auflaufen wird, betont Umberto Romano: «Es wird kein Entscheid gegen, sondern einer für ein Nationalteam sein.»

Der gebürtige Winterthurer Alessandro Romano war 2022 von Winti in den Nachwuchs der AS Rom gewechselt. Nach einem halben Jahr bei Spezia Calcio in der Serie B spielt er nun leihweise bei Serie-A-Klub Cagliari. Für die Schweizer U-Nationalmannschaften kommt Romano bisher auf 34 Einsätze.