Lionel Messi verkündet seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft. Der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner verabschiedet sich nach 21 Jahren per Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Messi (39) beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

Er führte Argentinien 2026 ins WM-Finale, gewann WM 2022 und Copa America

Messi ist Rekordspieler und -torschütze Argentiniens seit 2005

Pascal Keusch Redaktor Sport

Lionel Messi (39) spielt nicht mehr für die argentinische Nationalmannschaft. Das meldet der Superstar am Montagabend via Instagram.

«Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich glaube, dass es an der Zeit ist», begründet Messi seinen Entscheid. «Ich habe immer gekämpft und alles für dieses Trikot gegeben, um euch Freude zu bereiten und euch durch den Fussball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein», schreibt er weiter.

Text kurz nach Final-Pleite verfasst

Mit der Albiceleste gewann Messi 2022 die Weltmeisterschaft sowie 2021 und 2024 die Copa America. Nachdem er 2005 für Argentinien debütierte, wurde er sowohl Rekordspieler als auch Rekordtorschütze seines Landes. In 207 Spielen erzielte er 125 Tore und lieferte 68 Vorlagen. Bei der WM 2026 führte er Argentinien – wie schon 2014 – bis in den Final.

Seinen Abschiedstext habe er zwei Tage nach der Final-Niederlage gegen Spanien geschrieben. Nach dem Tod seines Vaters Anfang August sei er heute noch überzeugter als zuvor.

«Habe nichts mehr zu geben»

Weiter schreibt Messi: «Ich liebe es, habe es geliebt und werde es immer lieben, in der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe alles gegeben, ich habe nichts mehr zu geben, und ausserdem kommen sehr talentierte junge Spieler nach, die es verdienen, dabei zu sein.» Er bedankt sich für die Zuneigung in dieser Zeit und betont, dass er die Nationalmannschaft in guten wie in schlechten Zeiten immer unterstützen werde. Zudem dankt er seiner Familie, den Trainern, dem Staff und seinen Mitspielern.

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Seinen Text beendet Messi mit den Worten: «Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch! Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast. Auf geht’s, Argentinien!»