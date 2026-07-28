Nun ist fix: Zinédine Zidane wird der nächste französische Nationaltrainer. Der Verband hat den Deschamps-Nachfolger am Dienstag offiziell vorgestellt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auch wenn die Personalie schon länger durchgesickert ist: Bis zur offiziellen Ankündigung, dass Zinédine Zidane (54) neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft wird, hat sich der Verband bis jetzt Zeit gelassen. Diese erfolgt nun am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Paris.

Zidane tritt damit die Nachfolge von Didier Dechamps an, der seinen Vertrag nach der WM in Nordamerika nach 14 Jahren im Amt nicht mehr verlängert hat. Das Arbeitspapier des 108-fachen französischen Nationalspielers und Weltmeisters von 1998 ist bis nach der WM 2030 gültig. Seinen Einstand als Nationaltrainer wird Zidane Ende September im Rahmen der Nations-League-Partie gegen die Türkei geben.