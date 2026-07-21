Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Was sich schon länger abzeichnet, soll nun fix sein: Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano am Dienstag meldet, hat Zinédine Zidane als französischer Nationaltrainer unterschrieben. Demnach wird der 54-Jährige mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet. Eine offizielle Bestätigung gibts es allerdings noch nicht.

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Zidane würde damit die Nachfolge von Didier Deschamps (57), mit dem er sich 1998 zum Welt- und zwei Jahre später zum Europameister gekürt hat, antreten. Der französische Rekordtrainer (187 Spiele) verlängert seinen nach der WM in Nordamerika ausgelaufenen Vertrag wie bereits seit über einem Jahr angekündigt nicht. 14 Jahre lang hat er die Geschicke der «Équipe Tricolore» geleitet und währenddessen mit 27 WM-Partien einen neuen Rekord aufgestellt.

Frankreich-Legende und Erfolgstrainer

Der ehemalige Mittelfeldspieler aus Marseille scheint für den französischen Verband eine logische Lösung zu sein: Einerseits gilt Zidane mit 108 Nationalspielen als Legende von Les Bleus, andererseits blickt er auch als Trainer auf eine bislang erfolgreiche Karriere zurück: Mit Real Madrid gewann er zwischen 2016 und 2018 dreimal die Champions League, dazu kommen zwei spanische Meistertitel.

Seinen Einstand als Nationaltrainer wird Zidane, der seit seinem zweiten Real-Abgang im Sommer 2021 ohne Vertrag gewesen ist, im kommenden September geben, wenn Frankreich zum Auftakt der Nations League auswärts auf die Türkei trifft.