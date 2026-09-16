Zwei Super-League-Duos machen Europas Superstars Konkurrenz

Bereits nach wenigen Spieltagen sorgen einige Offensiv-Duos für Aufsehen – sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Mit Treffern, Vorlagen und vor allem mit ihrem Zusammenspiel machen sie ihre Teams gefährlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Essende und Sanches brillieren bei YB: 18 Torbeteiligungen nach acht Spielen

Raphinha und Yamal mit beeindruckenden 15 Torbeteiligungen in fünf LaLiga-Partien

Chelsea-Duo Pedro und Palmer glänzt in England, Malen und Dybala in Italien

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Für gewöhnlich fallen vor allem die Torschützen auf. Doch was wären sie, wenn sie keine Assists bekommen? Nichts – ausser sie fabrizieren tolle Solo-Tore. Von Offensiv-Duos, die momentan Skorerpunkte am Laufmeter liefern, gibts aktuell einige. Sowohl in der Super League als auch international.

Ein Beispiel aus der heimischen Liga: Samuel Essende (28) und Alvyn Sanches (23). YB-Stürmer Essende lief bereits gegen Ende der vergangenen Saison in der Super League heiss – in dieser Spielzeit legt der Kongolese noch einmal richtig zu. Nach acht Spieltagen führt er mit acht Toren die Torschützenliste an und bereitete zudem drei Treffer vor. Zusammen mit Sanches’ sieben Torbeteiligungen kommt das Duo in acht Ligapartien auf 18 Skorerpunkte.

Nicht ganz so viele haben die Sion-Stars Winsley Boteli (20) und Franck Surdez (24) auf dem Konto, dennoch sind sie die grossen Unterhalter bei den Wallisern. Boteli steht nach acht Ligaspielen bei fünf Toren und vier Assists, Surdez bei vier Skorerpunkten (je zwei Tore und Assists). Shootingstar Boteli weist zudem sieben Tore und einen Assist im internationalen Geschäft auf, Surdez je einen Treffer und eine Vorlage.

Roms neue Traumkombination

Werfen wir den Blick auf die internationale Bühne, zuerst nach Italien, wo Paulo Dybala (32) und Donyell Malen (27) momentan eines der gefährlichsten Duos Europas bilden. Die AS Roma ist perfekt in die neue Saison gestartet und das Offensivduo hat daran einen grossen Anteil. Nach vier Spieltagen kommen die beiden zusammen auf zwölf Torbeteiligungen. Besonders auffällig ist dabei ihr Zusammenspiel: Bereits dreimal hiess der Vorbereiter von Malen-Toren Dybala.

Ihre Pendants in England sind derzeit Joao Pedro (24) und Cole Palmer (24), die im mit mehr als 30 Spielern bestückten Chelsea-Kader besonders auffallen. Nach vier Spieltagen kommen sie zusammen auf zehn Torbeteiligungen. Besonders bemerkenswert ist ihr direktes Zusammenspiel: Bereits viermal hiess die Kombi eines Chelsea-Tores Pedro/Palmer. Und mit Top-Transfer Morgan Rogers gibts einen weiteren Spieler mit bereits vier Torbeteiligungen im Blues-Kader.

Und auch Spanien hat ein offensives Traum-Duo. Lamine Yamal (19) und Raphinha (29) sind aber nur zwei von mehreren Barça-Stars, die momentan für offensive Furore sorgen. Man hätte auch gleich ein Quintett nehmen können. Dennoch fällt die Wahl auf die beiden Topstars, weil ihre Zahlen besonders eindrücklich sind. Nach fünf Spieltagen in LaLiga war Raphinha bereits an neun Toren direkt beteiligt, Yamal kommt auf sechs Torbeteiligungen. Zusammen haben die beiden damit 15 Torbeteiligungen gesammelt.