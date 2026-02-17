Goldrausch in Versailles: Der französische Drittligist verlost im Rahmen einer Kooperation Gold an seine Fans.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der französische Drittligist FC Versailles geht, passend zum prunkvollen und luxuriösen Image seines berühmten Schlosses, eine Partnerschaft der besonderen Art ein: Gemeinsam mit einem französischen Goldhändler werden im Laufe der Saison Goldmünzen und Goldbarren verlost.

Die erste Chance für die Fans gibt es beim Kauf eines der beiden goldenen Spezialtrikots: Wer ein Shirt für 80 Franken erwirbt, landet automatisch im Lostopf für fünf Goldbarren. Diese wiegen zwischen 5 und 20 Gramm und haben einen Wert von 700 bis zu 2650 Franken.

Weitere Gewinnmöglichkeiten bieten sich beim Kauf eines Matchtickets für die Partie Versailles gegen Sochaux im April oder im Mai während einer grossen Schnitzeljagd durch Versailles.