Der französische Drittligist FC Versailles geht, passend zum prunkvollen und luxuriösen Image seines berühmten Schlosses, eine Partnerschaft der besonderen Art ein: Gemeinsam mit einem französischen Goldhändler werden im Laufe der Saison Goldmünzen und Goldbarren verlost.
Die erste Chance für die Fans gibt es beim Kauf eines der beiden goldenen Spezialtrikots: Wer ein Shirt für 80 Franken erwirbt, landet automatisch im Lostopf für fünf Goldbarren. Diese wiegen zwischen 5 und 20 Gramm und haben einen Wert von 700 bis zu 2650 Franken.
Weitere Gewinnmöglichkeiten bieten sich beim Kauf eines Matchtickets für die Partie Versailles gegen Sochaux im April oder im Mai während einer grossen Schnitzeljagd durch Versailles.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!