DE
FR
Abonnieren

Verband ist sauer
Yamal wegen Verletzung aus Spanien-Camp abgereist

Barça-Star Lamine Yamal ist wegen einer Verletzung von der spanischen Nationalmannschaft abgereist. Die Kommunikation des FC Barcelona stösst dem Verband sauer auf.
Publiziert: 14:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Barcelonas Lamine Yamal wird Spanien nicht helfen, das WM-Ticket zu lösen.
Foto: Manu Fernandez
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lamine Yamal (18) wird Spanien in den abschliessenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Georgien und die Türkei nicht zur Verfügung stehen. Er ist am Dienstag aus dem Camp abgereist. 

Wie der spanische Verband RFEF bekannt gab, habe man Barcelonas Jungstar aus dem Camp entlassen, nachdem sich dieser am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach der Youngster an Pubalgie, einer chronischen Erkrankung des Schambeins, leiden könnte. 

Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen des 18-Jährigen und seines Klubs zog Kritik des RFEF nach sich. Demnach wurde der medizinische Betreuerstab des Verbands erst am späten Montagabend informiert. Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen.

Mehr Fussball
Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will
Sicher die letzte WM
Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will
Nati-Juwel Mijajlovic mischt die U17-WM auf
Mit Video
«Er ist ein echter Fussballer»
Nati-Juwel Mijajlovic mischt die U17-WM auf
Nach Basels Nicht-Tor: Braucht die Super League die Torlinientechnologie?
Mit Video
Nach Basels Nicht-Goal
Brauchts die Torlinien-Technologie in der Super League?
Norwegischer Nationalspieler für Verbreitung von Sex-Video angeklagt
Inhalt mit Minderjährigen
Norwegen-Star für Verbreitung von Sex-Video angeklagt

Yamal laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und verpasste in den vergangenen Wochen fünf Spiele seines Klubs. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen. Die Katalanen hatten im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal trotz seiner Blessur im Nationalteam eingesetzt wurde.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Spanien
Spanien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Spanien
        Spanien