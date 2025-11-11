Schweizer U17-Spieler Mladen Mijajlovic beeindruckt bei der WM in Katar und wird zweimal Man of the Match. Wegbegleiter schwärmen vom 17-Jährigen und gleichzeitig könnte er im Mittelpunkt einer nächsten Doppelbürger-Thematik stehen.

Die Schweizer U17-Nati begeistert an der Weltmeisterschaft in Katar mit dem Gruppensieg und einer besonders: Die Nummer 10, Mladen Mijajlovic, ist in zwei von drei Gruppenspielen der Schweizer zum Man of the Match gekürt worden. Beim 3:1-Sieg zuletzt gegen Mexiko erzielt der 17-Jährige zwei Tore. «Mein Handy muss explodieren», scherzt der Doppeltorschütze nach dem Spiel in Doha gegenüber Blick.

Das Spiel sei perfekt gelaufen für ihn, was ihn auch in privater Sicht zusätzlich freut: «Meine Familie sass auf der Tribüne, und deshalb ist es etwas ganz Besonderes für mich, sie haben so viel für mich getan», sagt Mijajlovic. Seine Liebsten reisen nun wieder zurück in die Schweiz, während er in der K.-o.-Phase mit seinen Teamkollegen für Furore sorgen will.

Beobachtern des Schweizer Fussballs ist Mijajlovic schon längst ein Begriff als Toptalent im offensiven Mittelfeld. Nur er und Goalie Théodore Pizarro sind bereits bei einem ausländischen Klub unter Vertrag: Über Zofingen im Kanton Aargau führte sein Weg zum FC Aarau und im vergangenen Sommer in die renommierte Jugendabteilung des Bundesligisten SC Freiburg.

Lob aus dem Camp der A-Nati

Von Klubkollege und A-Nati-Shootingstar Johan Manzambi gibt es auch Lob in Richtung Doha: «Zweimal Mann des Spiels, ich bin sehr glücklich für ihn. Er ist ein sehr guter Fussballer und eine tolle Person, wir reden oder schreiben regelmässig miteinander», so Manzambi. In der U19-Nachwuchsliga überzeugt Mijajlovic ebenfalls mit starken Statistiken und drei Toren sowie drei Assists nach neun Spielen.

Da das Format dieser U17-WM in Katar mit 48 Mannschaften bisher einzigartig ist, steht der nächste Gegner für die Nati noch nicht fest. Die Erst-, Zweit- und besten acht Drittplatzierten werden in ihren jeweiligen Kategorien aufgeteilt. Anschliessend wird die Paarung des besten Gruppensiegers im Sechzehntelfinale und dem schwächsten Drittplatzierten bestimmt, der Zweitplatzierte gegen den Siebtplatzierten des dritten Platzes spielt usw. Kurz gesagt: Das Schweizer Team muss bis Dienstagabend und dem Abschluss der Gruppenspiele warten, um seinen Gegner zu erfahren. Auch die Bekanntgabe des möglichen Achtelfinal-Gegners erfolgt erst am Spieltag selbst (14. oder 15. November). Kaum Möglichkeiten für die SFV-Delegation, um sich darauf vorzubereiten.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler fühlt sich «fantastisch» an der WM in Doha, bleibt aber bescheiden. Von so etwas wie einem Star-Status innerhalb der U17-Mannschaft will er erst recht nichts wissen. «Ich bin noch keiner, ich muss auf dem Boden bleiben», sagt der Freiburg-Junior. Stattdessen rückt er die Leistung der gesamten Mannschaft in den Fokus, lobt seine Mitspieler und sagt mit Blick auf seine Mann-des-Spiels-Trophäe: «Ohne die Mannschaft hätte ich das nie geschafft.»

«Er ist ein echter Fussballer»

Dafür schwärmen andere über ihn: «Ich habe ihn bereits bei Aarau trainiert, ein cooler Junge und Spieler, charakterlich einwandfrei», sagt Nati-Rekordtorschütze Alex Frei über Mijajlovic. Nur körperlich sei er noch etwas dünn gewesen zu Aarauer Zeiten. Das ist er auch jetzt noch. Doch dass er nicht ins typische Athletikprofil der Fussballneuzeit passt, ist kein Problem für ihn und seinen Nati-Trainer Luigi Pisino.

Sein Schützling beweise, dass ein guter Fussballer nicht immer nur auf Athletik angewiesen sei. «Heutzutage wird viel über den athletischen Aspekt gesprochen, was ja auch stimmt. Aber es gibt auch echte Fussballer, und er ist einer von ihnen», so Pisino.

Kommt die nächste Doppelbürger-Thematik?

Mijajlovic habe grosses Potenzial, müsse aber noch hart arbeiten, um die Weltspitze zu erreichen. «Wir unterstützen ihn dabei auf unsere Weise in der Nationalmannschaft. Wir setzen auf ihn. Wir arbeiten gut zusammen, und er arbeitet gut mit seinem Verein. Jetzt liegt es an ihm, sich weiterzuentwickeln.»

Die gute Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fussballverband wird in naher Zukunft auch nötig sein, denn in Serbien ist man ebenfalls heiss auf den jungen Doppelbürger nach den gezeigten Leistungen an der Weltmeisterschaft. «Bekommt Serbien einen Weltklasse-Fussballer?» oder ähnlich lauten die Schlagzeilen in der serbischen Presse am Montag.