Der ghanaische Stürmer Dominic Frimpong von Berekum Chelsea wurde bei einem bewaffneten Überfall auf den Teambus nach einem Auswärtsspiel tödlich verletzt. Schüsse trafen ihn am Kopf, im Spital erlag er seinen Verletzungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dominic Frimpong stirbt nach Überfall auf Berekum-Chelsea-Teambus in Ghana

Bewaffnete Männer blockierten Strasse, schossen auf Bus, Spieler flohen in Büsche

Verband will Sicherheit erhöhen, 2023 bereits ähnlicher Angriff in Samreboi War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Trauer in Ghana: Dominic Frimpong ist im Alter von 20 Jahren ums Leben gekommen. Wie der ghanaische Fussballverband GFA in einer Mitteilung vermeldet, ist Frimpong bei einem bewaffneten Überfall auf den Teambus seines Vereins Berekum Chelsea gestorben. Der Flügelstürmer sei durch Schüsse am Kopf verletzt worden und später im Spital den erlittenen Schussverletzungen erlegen.

Wie der Klub selbst in einem Statement auf Facebook schreibt, befand sich die Mannschaft auf der Rückfahrt nach Berekum nach einem Auswärtsspiel beim FC Samartex in Samreboi im Rahmen der Ghana Premier League, der höchsten Spielklasse Ghanas, als der Teambus attackiert wurde. Bewaffnete Männer hätten dabei die Strasse blockiert und den Bus an der Weiterfahrt gehindert.

Der Fahrer hätte in der Folge versucht, rückwärtszufahren, worauf die vermummten Männer mit Pistolen und Sturmgewehren auf den Bus geschossen hätten, wie es in der Mitteilung heisst. Spieler und Staff seien anschliessend aus dem Bus geflüchtet und hätten sich in nahe gelegenen Büschen versteckt.

«Grosser Verlust für ghanaischen Fussball»

«Leider wurde einer unserer Spieler schwer verletzt und wird aktuell in einem Spital in der Nähe erstversorgt, bevor er in ein regionales Spital zur Weiterbehandlung verlegt wird», schrieb Berekum Chelsea am Montagmorgen. Beim besagten Spieler handelte es sich um Frimpong, der seinen Verletzungen im Spital später erlag, wie die GFA bestätigt.

«Dieser tragische Vorfall ist nicht nur ein grosser Verlust für Berekum Chelsea, sondern für den gesamten ghanaischen Fussball. Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten», drückt der Verband im Statement sein Beileid aus.

Sicherheit soll verstärkt werden

Die GFA stehe «in ständigem Kontakt mit dem Verein und den zuständigen Behörden, darunter der ghanaischen Polizei, während die Ermittlungen zu den Umständen dieses bedauerlichen Vorfalls weitergehen». Der Verband kündigte zudem an, die Sicherheitsvorkehrungen für die Auswärtsfahrten zu verstärken, um solche tragischen Ereignisse in Zukunft zu verhindern.

Denn es ist nicht der erste Vorfall in Ghana. Vor drei Jahren wurde bereits der Teambus von Legon Cities nach einem Auswärtsspiel in Samreboi angegriffen. Damals gab es glücklicherweise keine Verletzten.