Ex-FCB-Trainer Thorsten Fink ist diese Woche nach acht Monaten beim türkischen Klub Samsunspor entlassen worden. Trotz seines überraschenden Aus blickt er positiv auf die Zeit zurück. Über seine Zukunftspläne hält er sich bedeckt.

Ex-FCB-Coach Fink über sein Aus in der Türkei

Ex-FCB-Coach Fink über sein Aus in der Türkei

Darum gehts Thorsten Fink wurde nach acht Monaten bei Samsunspor entlassen, zuletzt gab es mehrere Niederlagen

Fink hebt gute Fans, Heimsiege sowie das Achtelfinal der Conference League hervor

Fink will sich zu seiner Zukunft nicht festlegen

Fabienne Kleinhenz

Zuletzt noch feurige Ansprachen gehalten, nun entlassen. So hat sich Thorsten Fink (58) die Woche nicht vorgestellt. Der ehemalige FCB-Coach hatte zuletzt mit Samsunspor einige Niederlagen einstecken müssen. Zuletzt auch eine 0:3-Derby-Pleite gegen Trabzonspor mit Superstar Mohamed Salah (34).

Daraus zog der Verein nun am Montag seine Konsequenzen. Fink wurde entlassen. Nach nur acht Monaten. Wenig später blickt Fink in der «Krone» auf die Zeit in der Türkei zurück.

Die Entlassung sei «eine Überraschung» gewesen. «Ich war mir sicher, dass ich im nächsten Spiel noch auf der Trainerbank sitze.»

Fink: «Hier läuft deine Zeit deutlich schneller ab als überall sonst. Verlierst du, bist du der Bösewicht. Dafür bist du bei einem Sieg dann ein Volksheld.»

Doch Fink nimmt auch viel Positives aus seiner Zeit mit. Besonders die Fans haben es ihm angetan: «Ich hatte stets ein gutes Verhältnis zu ihnen. Wenn sie im Stadion Gas geben, wirds brutal laut. Da kann ich mir dann auch die Anweisungen von der Seitenlinie sparen.»

In bester Erinnerung bleiben ihm zudem die Heimsiege gegen die Topklubs Besiktas und Galatasaray sowie der Einzug in den Achtelfinal der Conference League.

Wie es für den Deutschen weitergeht, lässt er offen.