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VO Ex-FCB-Trainer macht Türken heiss
1:22
Vor Derby-Duell mit Salah:Ex-Basel-Trainer heizt Türken mächtig ein

Nach Duell mit Salah-Klub
Ex-FCB-Coach Fink in der Türkei entlassen

Thorsten Fink ist nicht mehr Trainer von Samsunspor. Der ehemalige FCB-Trainer wurde beim türkischen Erstligisten entlassen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Thorsten Fink wurde in der Türkei entlassen.
Foto: IMAGO/Photo News
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Wie seine feurige Trainingsansprache (siehe Video oben) vor dem Derby gegen Trabzonspor verriet, glaubte Thorsten Fink (58) bis zuletzt an die sportliche Wende mit Samsunspor. Nach dem Spiel, das sein Team mit 0:3 verloren hat, zieht der Klub vom Schwarzen Meer aber die Reissleine.

Ausgerechnet nach dem Duell mit seinem Vorgänger Thomas Reis (53) wird der ehemalige FCB-Trainer entlassen. Erst vor knapp acht Monaten hatte Fink den Trainerposten von seinem deutschen Landsmann übernommen.

Samsunspor holte aus den ersten sieben Spielen in der Süper Lig nur vier Punkte und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz (17.). Trabzonspor mit Ex-Liverpool-Star Mohamed Salah (34) liegt mit drei Punkten Rückstand auf Leader Galatasaray auf Rang fünf.

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Fink trainierte den FC Basel von 2009 bis 2011 und holte am Rheinknie zwei Meistertitel und einen Cupsieg.

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