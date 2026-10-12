Das sind die schnellsten Tore in Europas Top-Ligen

Augsburg-Profi Robin Fellhauer erzielt am Samstag gegen die Bayern das früheste Tor der Bundesliga-Geschichte. In den anderen Top-Fünf-Ligen gings noch schneller – ein Überblick.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Premier League

56 Tore hat Shane Long in seiner langen Premier-League-Karriere erzielt, eines davon hat einen besonderen Platz in der Geschichte der englischen Top-Liga: Im April 2019 netzte der Ire für Southampton gegen Watford bereits nach 7,7 Sekunden ein – so früh wie kein anderer Spieler davor und danach. Wie Fellhauer profitierte er dabei von einem Patzer seines Gegenspielers: Watford-Verteidiger Craig Cathcart verlor als letzter Mann den Ball.

LaLiga

Praktisch gleich schnell wie Long war Joseba Llorente mit seinem Führungstor für Valladolid gegen Espanyol Barcelona im Januar 2008: Für dieses benötigte er nur 7,8 Sekunden – bis heute Rekord in der spanischen LaLiga. Und es ebnete den Weg zu einem letztlich wichtigen 2:1-Sieg für Valladolid, das am Ende der Spielzeit nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze aufwies.

Ligue 1

Etwas weiter liegt das Rekord-Tor in Frankreich zurück: 1992, als die französische Top-Liga noch Division 1 hiess, netzte Caens Michel Rio in einer Meisterschaftspartie gegen Cannes nach knapp acht Sekunden ein. Auch knapp 35 Jahre später ist diese Marke unerreicht.

Serie A

Das schnellste Tor in einer der europäischen Top-Fünf-Ligen fiel in Italien: Nur 6,8 Sekunden war das Spiel gegen Sassuolo im Dezember 2020 alt, als Milan-Flügelstürmer Rafael Leão nach einem schönen Zuspiel von Hakan Calhanoglu vor damals Corona-leeren Rängen das Skore eröffnete. Am Ende feierten die Rossoneri einen 2:1-Sieg.

Super League

In den offiziellen Statistiken der SFL, die bis zur Einführung der Super League in der Saison 2003/04 zurückreichen, werden gleich drei Spieler als schnellste Torschützen angeführt. Zwei von ihnen netzten dabei für den FC Sion ein: Moussa Konaté war im März 2015 beim 3:0 gegen St. Gallen ebenso nach zehn Sekunden erfolgreich wie Ermir Lenjani im April 2019 beim 2:2 gegen Luzern. Der Dritte im Bunde ist der damalige FCZ-Mittelfeldmann Ifeanyi Mathew, der im März 2024 beim 1:0-Sieg der Zürcher gegen YB sehr früh für das einzige Tor besorgt war.