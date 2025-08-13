Am Freitag geht der internationale Fussball wieder los. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: «Wo kann ich die Spiele live verfolgen?» Blick liefert die Antworten.
Super League/ Challenge League
Für die beiden höchsten Schweizer Ligen gibt es bei Blue Sport ein Monatsabo für 34.90 Franken, alle Spiele inklusive.
Premier League
Die englische Topliga steht beim Streaming-Dienst Sky Sports komplett zur Verfügung, bei jedem Spiel mit deutscher und englischer Moderation. Das Abo von Sky Sports kostet pro Monat 24.90 Franken.
LaLiga
Alles rund um Lamine Yamals Barça sowie Mbappés Real gibt es ebenfalls bei Blue Sport. Im Abo sind nicht nur die Schweizer Ligen, sondern auch alle Spiele von sämtlichen Teams in Spanien inbegriffen.
Serie A
Wer sich für die Serie A interessiert, ist bei Sky Sports genau richtig. Es werden zwei Topspiele pro Spieltag übertragen. Wer jedoch alle Spiele sehen will, muss sich um ein 10 Franken teureres Abo bei DAZN kümmern.
Bundesliga/ 2. Bundesliga
Unsere Nachbarn aus dem Norden können ebenfalls bei Sky Sports verfolgt werden. Von beiden Ligen werden alle Spiele gestreamt. Bei DAZN gibt es die Samstags-Konferenz sowie alle Sonntagsspiele.
Ligue 1
Ebenfalls in einem Sky Sports- oder DAZN-Abo sind die Spiele der Ligue 1 inbegriffen, wobei DAZN jedes Spiel zeigt und Sky Sports nur zwei Topspiele pro Spieltag.
Europacup
Die drei internationalen Formate Champions League, Europa League und Conference League sind bei einem Blue Sport-Abo fast komplett dabei. Von der Conference League werden nur die besten Spiele gezeigt. Die beiden höheren Ligen stehen im Abo zur freien Verfügung.
