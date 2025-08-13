DE
Wer welche Spiele und Ligen in der Schweiz überträgt

Schweizer Fussballfans aufgepasst: ein Überblick über die Streaming-Optionen für nationale und internationale Ligen. Blue Sport, Sky Sports und DAZN bieten umfassende Abos für Super League, Premier League, LaLiga und mehr.
Publiziert: 13:13 Uhr
Der Premier-League-Start am 15. August kommt live online im Stream.
Foto: Offside via Getty Images
Gian Andrea Achermann
Gian Andrea Achermann

Am Freitag geht der internationale Fussball wieder los. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: «Wo kann ich die Spiele live verfolgen?» Blick liefert die Antworten.

Super League/ Challenge League

Für die beiden höchsten Schweizer Ligen gibt es bei Blue Sport ein Monatsabo für 34.90 Franken, alle Spiele inklusive.

Premier League

Die englische Topliga steht beim Streaming-Dienst Sky Sports komplett zur Verfügung, bei jedem Spiel mit deutscher und englischer Moderation. Das Abo von Sky Sports kostet pro Monat 24.90 Franken.

LaLiga

Alles rund um Lamine Yamals Barça sowie Mbappés Real gibt es ebenfalls bei Blue Sport. Im Abo sind nicht nur die Schweizer Ligen, sondern auch alle Spiele von sämtlichen Teams in Spanien inbegriffen.

Serie A

Wer sich für die Serie A interessiert, ist bei Sky Sports genau richtig. Es werden zwei Topspiele pro Spieltag übertragen. Wer jedoch alle Spiele sehen will, muss sich um ein 10 Franken teureres Abo bei DAZN kümmern.

Bundesliga/ 2. Bundesliga

Unsere Nachbarn aus dem Norden können ebenfalls bei Sky Sports verfolgt werden. Von beiden Ligen werden alle Spiele gestreamt. Bei DAZN gibt es die Samstags-Konferenz sowie alle Sonntagsspiele.

Ligue 1

Ebenfalls in einem Sky Sports- oder DAZN-Abo sind die Spiele der Ligue 1 inbegriffen, wobei DAZN jedes Spiel zeigt und Sky Sports nur zwei Topspiele pro Spieltag.

Europacup

Die drei internationalen Formate Champions League, Europa League und Conference League sind bei einem Blue Sport-Abo fast komplett dabei. Von der Conference League werden nur die besten Spiele gezeigt. Die beiden höheren Ligen stehen im Abo zur freien Verfügung.

