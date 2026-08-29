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Um Profikarriere anzukurbeln
Ex-SFV-Talent wechselt in die Serie B

Bei Fiorentina kam Eman Kospo vergangene Saison zu keinem Einsatz in der Serie A. Jetzt wechselt das SFV-Talent in die Serie B.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Eman Kospo (r.) wechselt in die Serie B.
Foto: IMAGO/Jonathan Moscrop
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Sven SchochReporter Sport

Der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Eman Kospo (19) steigt gemäss Blick-Informationen nach nur einer Saison ohne einen einzigen Serie-A-Einsatz per sofort aus seinem Fünfjahresvertrag bei Fiorentina aus. Nach der vorzeitigen Trennung geht es für das 19-jährige Verteidiger-Talent beim Serie-B-Verein Mantova weiter – vorerst für ein Jahr.

In der Lombardei nimmt er einen neuen Anlauf, die Profi-Karriere anzukurbeln. Experten trauen dem 1,91 Meter grossen Abwehrspezialisten, der im April vor einem Jahr mit der U19 des FC Barcelona die Youth League gewonnen hat, eine sehr gute Laufbahn zu. Im SFV-Nachwuchs trug Kospo in sämtlichen Auswahlen die Captainbinde.

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