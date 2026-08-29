DE
FR
Abonnieren

Leihe mit Kaufoption
Lausanne verstärkt sich mit Offensiv-Talent

Lausanne verstärkt sich mit dem ivorischen Stürmer Levy Nene vom FC Nordsjælland. Der schnelle Angreifer wird bis Juni 2027 ausgeliehen und soll die bisher schwächelnde Offensive der Waadtländer ankurbeln.
Publiziert: 12:06 Uhr
Kommentieren
1/2
Levy Nene wechselt leihweise von Nordsjælland zu Lausanne.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lausanne leiht Levy Nene bis Juni 2027 von Nordsjælland aus
  • Der ivorische Stürmer absolvierte 44 Spiele und erzielte 11 Tore
  • Nene soll Lausannes Offensive mit Schnelligkeit und Torinstinkt verstärken
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lausanne kommt in der Offensive bisher noch nicht so richtig auf Touren. Grund dafür ist unter anderem auch die Torflaute von Stürmer Omar Janneh. Aus diesem Grund schlagen die Waadtländer auf dem Transfermarkt nochmals zu.

Wie Lausanne am Samstagmittag, wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen den FCZ (18 Uhr) vermeldet, stösst Levy Nene (20) per sofort zur Mannschaft. Der ivorische Stürmer wird bis zum Saisonende im Juni 2027 vom FC Nordsjælland ausgeliehen. Die Dänen hatten den FC St. Gallen in den Conference-League-Playoffs bezwungen (Gesamtskore 4:2) und besiegelten damit das Europa-Aus der Espen. Nene sass dabei sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel 90 Minuten lang auf der Bank. Zuvor traf er in der Conference League in der Quali gegen Valur Reykjavik.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Talent für Lausannes Offensive»

Lausanne sichert sich bei der Leihe die Kaufoption für Nene, für den der Super-Ligist die zweite Station im Ausland sein wird. Der 20-Jährige wurde an der Right to Dream Academy in Ghana ausgebildet und setzte seine Entwicklung in Dänemark fort, als er 2024 zum FC Nordsjælland wechselte. In zwei Spielzeiten beim dänischen Verein absolvierte er 44 Spiele und erzielte 11 Tore.

In Lausanne freut man sich über den Zuzug des «schnellen, explosiven Stürmers mit einem ausgeprägten Torinstinkt», der sowohl als Mittelstürmer als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann. «Seine Beweglichkeit, sein technisches Können und seine Fähigkeit, in die Tiefe zu starten, machen ihn zu einem besonders interessanten Talent für Lausannes Offensive», erklärte der Romandie-Klub. Er soll nun also bei den bisher offensiv harmlosen Waadtländern für Tore sorgen.

Noch näher dran an Lausanne

Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport