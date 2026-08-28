Was ist bloss mit Lausanne-Stürmer Janneh los?

Lausanne ist in der Offensive noch zu harmlos. Grund ist auch die Torflaute von Stürmer Omar Janneh. Immerhin gibts keine Goalieprobleme – hier kommt das Lausanne-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne empfängt am Samstag den FC Zürich

Stürmer Omar Janneh hat seit März nur drei Tore in Pflichtspielen erzielt

Lausanne-Notenschnitt: Molebe 5,0; Mollet und Sow je 4,5 nach 4 Runden

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die News der Woche

Lausanne-Sport freut sich, dass die Torwartwahl richtig war. Anders als der FC Luzern, der seinen Fehler bereits nach knapp einem Monat korrigierte, ist Lausanne froh, auf Melvin Mastil gesetzt zu haben, obwohl dieser noch kein einziges Spiel in der Super League bestritten hat. Der algerische Nationalspieler, der letzte Saison an Nyon ausgeliehen war, zählt zu den Lichtblicken der noch frühen Saison. «Er hat sich das Vertrauen des Vereins verdient», bestätigt sein Trainer Luka Elsner. Vor ihm wird voraussichtlich Dircssi Ngonzo in der Verteidigung spielen und Kevin Mouanga ersetzen, der zu Kasimpasa wechselte. Der englische Innenverteidiger Tyler Fredricson enttäuschte letzte Woche in Luzern.

Die grosse Frage

Was ist nur mit Omar Janneh los? Der Stürmer war bei seiner Ankunft in Lausanne eine Tormaschine und erzielte in seinen ersten elf Spielen sieben Tore. Von Januar bis März traf er fast mit jedem Schuss aufs Tor. Doch seit dem 4. März hat der spanische Angreifer nur noch drei Tore erzielt, darunter eines gegen Kosovo Neuenburg am vergangenen Freitag im Cup. Die Frage drängt sich daher auf: Sollten wir uns Sorgen um die Torgefährlichkeit des Stürmers machen?

Gesagt ist gesagt

«Mir ist wichtig, wie die Mannschaft reagiert. Wir müssen uns mehr anstrengen. Es darf uns nicht an Siegeswillen mangeln.» Deutliche Worte von Luka Elsner, der die Einstellung seiner Mannschaft in Luzern (0:1-Niederlage) zutiefst kritisierte. Bis dahin hatte Lausanne defensiv tadellos agiert und mit einer Aggressivität gespielt, die ihnen den Sieg in Basel ermöglicht hatte. All das fehlte in Luzern.

Die Blick-Prognose

Lausanne will nach der schwachen Leistung in Luzern wieder Selbstvertrauen tanken und wird angesichts der mangelnden Offensivkraft wohl nicht besonders aggressiv auftreten. Wettende tun gut daran, auf ein torarmes Spiel zu setzen. Es deutet alles auf ein 0:0-Unentschieden gegen den FC Zürich hin.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Sow, Ngonzo, Poaty; Roche, Custodio, Mollet, Koné; Janneh, Butler-Oyedeji.

Wer fehlt?

Ibrahim Bah Mendes und Beyatt Lekoueiry (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Molebe 5,0 Mollet 4,5 Sow 4,5

Hier gehts zur Übersicht aller Lausanne-Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich leitet das Spiel auf der Tuillère. Unterstützung am Bildschirm erhält der erfahrene Schiedsrichter von Hüseyin Sanli.

Der Gegner

Autsch! Der FC Zürich hat vergangene Woche nicht nur den Klassiker verloren, sondern – wie im Fall von Lindrit Kamberi – einige Blessuren davon getragen. Der Verteidiger ist nach seinem vierfachen Nasenbruch fraglich – hier gehts zum FCZ-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr

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