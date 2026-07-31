Lameck Banda fehlt bei Lecce seit Wochen unentschuldigt, der Serie-A-Klub hat keinen Kontakt zu seinem Spieler und macht sich Sorgen. Doch plötzlich postet er nun Videos aus dem Fitnessstudio.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lecce-Spieler Lameck Banda seit Wochen vermisst

Lecce vermutete zunächst Transfer-Poker

Nun postet der Stürmer plötzlich Instagram-Videos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Mysterium in der Serie A. Lameck Banda wird bei seinem Verein US Lecce seit Wochen vermisst und reagiert nicht auf Nachrichten sowie Anrufe – und postet dann plötzlich Videos in den sozialen Medien. Aber der Reihe nach.

Der Trainingsauftakt von Lecce erfolgte am 12. Juli, wo die Italiener mit Leistungs- und Medizinchecks in die neue Saison starteten. Banda war dabei abwesend. Offizielle Begründung nach Informationen der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport»: Der Sambier habe bürokratische Probleme mit seinem Pass, wodurch er nicht von Sambia nach Italien einreisen konnte.

Dass der Spieler die Probleme gemeldet hatte, bestätigt auch sein Klub. «Die U.S. Lecce wird die vom Spieler vorgebrachten Umstände eingehend prüfen und behält sich eventuelle Massnahmen, auch disziplinarischer Art, vor, um die ordnungsgemässe Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des bis zum 30. Juni 2027 laufenden Arbeitsverhältnisses sicherzustellen», schreibt der Serie-A-Klub zunächst zur Abwesenheit des 25-Jährigen.

Geht es um einen Transfer-Poker?

Nur: Seitdem konnte Lecce keinen Kontakt mehr zum Stürmer herstellen. Gemeinsam mit seiner Frau soll er zuletzt am 23. Juli mit Gepäck am Flughafen in der sambischen Hauptstadt Lusaka gesehen worden sein. In Lecce ist er allerdings nie angekommen. In der Zwischenzeit hatte Banda ein Foto am Strand auf Instagram gepostet, das er kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht haben soll. Seine Frau teilte zudem mehrere Fotos aus Hotels in den sozialen Medien.

In Lecce wuchs darauf die Vermutung, dass der 22-fache sambische Nationalspieler um einen Transfer pokert. Banda war Torschützenkönig des Teams und hatte mit fünf Treffern und vier Assists einen Anteil am Klassenerhalt der Süditaliener in der vergangenen Saison. Per Klausel konnte Lecce anschliessend den im Sommer auslaufenden Vertrag einseitig um ein Jahr verlängern. Der Stürmer soll aber laut Medienberichten ein lukratives Angebot von Al-Fateh aus Saudi-Arabien erhalten haben, das die Italiener ablehnten.

«Das alles ist sehr ungewöhnlich»

Dennoch ist die Sorge bei Lecce aufgrund der Ungewissheit gross. «Seit zwei Wochen haben wir nichts mehr von ihm gehört, ebenso wenig wie seine Berater. Wir alle machen uns langsam Sorgen, dass etwas passiert sein könnte, das nichts mit Fussball zu tun hat», äussert sich Lecce-Sportdirektor Stefano Trinchera gegenüber «Corriere dello Sport» besorgt.

Der an Banda interessierte Klub habe sich inzwischen mit anderen Spielern beschäftigt und würde sich daher nicht mehr für den Lecce-Spieler interessieren. «Ich beginne, zu glauben, dass hinter dieser Angelegenheit keine Strategie steckt, um von Lecce irgendetwas zu bekommen, sondern, dass es ein persönliches Problem geben könnte. Denn das alles ist sehr ungewöhnlich», befürchtet Trinchera.

Am Donnerstagabend folgt schliesslich das nächste Kapitel. Banda veröffentlicht in seiner Instagram-Story Videos, die ihn beim Trainieren in einem Fitnessstudio zeigen. «Einheit mit meinem Bruder», schreibt er dazu. Zumindest gibt es also ein Lebenszeichen des 25-Jährigen, das Lecce nur bedingt beruhigen dürften. Die offenen Fragen klärt es nämlich nicht ...

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