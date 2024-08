Egal was oder wen Rapper Drake im Sport bisher angefasst hat – von Erfolg wars selten gekrönt. Ein schlechtes Omen für Serie-A-Aufsteiger FC Venedig?

Schlägt der Drake-Fluch jetzt in der Serie A zu?

1/2 Rapper Drake steigt als Investor beim FC Venedig ein.

Was haben Serena Williams (42), der FC Barcelona und Conor McGregor (36) gemeinsam? Sie alle gehören zur langen Opfer-Liste des Drake-Fluchs: Auf wen der kanadische Rapper wettet oder wer sich mit ihm für ein Selfie ablichten lässt, dem klebt danach das sportliche Pech an den Sohlen.

Williams verlor mit Drake (37) in der Box als haushohe Favoritin den US-Open-Halbfinal 2015 gegen Roberta Vinci (41). Barcelona unterlag 2022 im Clásico gegen Real 1:3 – Drake hatte zuvor 600'000 Euro auf einen Barça-Sieg gewettet. McGregor posierte 2018 vor dem Kampf gegen Khabib Nurmagomedov (35) mit Drake und kassierte eine deutliche Niederlage. Die Liste liesse noch fortführen.

Drake steigt bei Venedig ein

Wird nun auch Serie-A-Aufsteiger Venedig von diesem Fluch befallen? Denn genau dort steigt Drake als Teilhaber ein. «Drakes Entscheidung, in den FC Venedig zu investieren, ist sein erster bedeutender Vorstoss in den europäischen Fussball und unterstreicht sein wachsendes Interesse an diesem Sport», schreibt seine Firma APEX.

Ob Pech-Bringer oder nicht – Venedig dürfte nicht unglücklich über Drakes Engagement sein. Der 37-Jährige griff den Italienern schon einmal finanziell unter die Arme, als sie vor zwei Jahren vor dem finanziellen Ruin standen. Die Verbindung kam über Klub-Teilhaber Brad Katsuyama (45) zustande, der eng mit Drake-Mitarbeiter Matte Babel (43) befreundet ist. Damals kamen rund 40 Millionen Euro zusammen, um die Schulden zu tilgen. Wie hoch das Investment dieses Mal ist, ist nicht bekannt.