1/6 Böse Gerüchte um Robert Lewandowski.

Am letzten Donnerstag hat eine bisher unbekannte Hackergruppe offenbar über 50'000 Dateien von der polnischen Anti-Doping-Agentur Polada ins Netz gestellt. Der polnischen Zeitung «Przegląd Sportowy» zufolge wurden diese Daten mittlerweile auch ausgewertet. Unter den fast 242 Gigabyte befinden sich auch diverse sensible Daten von polnischen Spitzenathleten – so etwa Krankenakten und Ergebnisse aus Dopingtests.

Gerade letztgenannte Listen sind besonders interessant. Denn gleich mehrere polnische Top-Athleten sollen demnach positiv auf diverse verbotene Substanzen getestet worden sein.

Lewandowski und Swiatek tauchen auf

Den Daten zufolge wurde etwa der polnische Fussballstar Robert Lewandowski am 12. März 2022 nach einem Bundesligaspiel seines damaligen Klubs FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim positiv auf verbotene anabole Steroide getestet. Öffentlich bekannt wurde dies nie, Lewandowski war in den Spielen danach im Einsatz. Die Echtheit der geleakten Daten soll derzeit überprüft werden und ist noch nicht bestätigt. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Dopingtests in der Bundesliga eigentlich durch die deutsche Dopingagentur durchführt werden, ist Vorsicht geboten.

Auf der Liste ebenfalls aufgeführt wird Polens Tennis-Ass Iga Swiatek. Nach ihrem Wimbledon-Out 2021 gegen die Tunesierin Ons Jabeur soll Swiatek auf das verbotene Dopingmittel Erythropoietin getestet worden sein. Auf der Liste aufgeführt werden zudem diverse andere polnische Leichtathleten, zwei Skispringer und eine Radfahrerin – unter anderen wegen konsumierten Dopingmitteln, aber auch Kontakt mit Kokain, Marihuana oder Methamphetamin.

Angriff aus Russland oder Belarus?

Während über die Echtheit der Daten noch keine Klarheit besteht, ist der Hackerangriff selbst von der nationalen Agentur Polada und dem Ministerium für Digitalisierung bereits bestätigt worden. Die betroffenen Athleten wurden angeblich bereits informiert. Am Donnerstag legten die gleichen Hacker auch die Website der Polada lahm.

«Am Vorabend der Olympischen Spiele 2024 waren wir ungeladene Gäste bei der polnischen Antidoping-Agentur. Es hat uns so gut gefallen, dass wir beschlossen, etwas länger zu bleiben und uns die gesamte Datenbank genauer anzusehen. Und gemäss alter Tradition geben wir sie auch unseren treuen Abonnenten zum Lesen weiter», schrieben die Hacker letzte Woche auch auf Telegram.

Auch weil laut polnischen Medienberichten die Hacker aus Russland und Belarus stammen, bestehen Zweifel an der Echtheit der Namenslisten. «Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Angriff von einer Gruppe ausgeht, die von feindlichen Staaten unterstützt werden», wird die Polada zitiert. Derzeit läuft eine Untersuchung der Polada, der Polizei und diverser Ämter.