Nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei der Wüsten-WM in Katar 2022 wollte sich der deutsche Nationalgoalie Manuel Neuer (38) in den Ferien ablenken. Neuer stieg auf die Ski – und erlitt bei einem Unfall einen Beinbruch. Monatelang fiel Neuer aus, musste in seinem Kampf zurück immer wieder Rückschläge hinnehmen – und kostete seinen Klub damit viel Geld.

Wie eine Erhebung des Ticket-Portals «Live Football Tickets» zeigt, gingen dem FC Bayern mindestens 17,9 Millionen Euro durch die Lappen. Berechnet wurde dieser Wert anhand des Gehalts von Neuer und der Anzahl an Verletzungstagen. Bei einem Jahresgehalt von 21 Millionen Euro summiere sich die Ausfallzeit des 38-jährigen Torhüters auf fast 18 Millionen Euro.

Weltweiter Spitzenreiter – auch ohne Sommers Lohn

Mit diesem Wert ist Neuer heute Spitzenreiter in dem wenig schmeichelhaften Ranking der teuersten Ausfälle. Auf den Plätzen dahinter folgen etwa Real-Star David Alaba (32), Presnel Kimpembe (29) von Paris St. Germain, Thibaut Courtois (32) von Real Madrid oder Thiago Alcántara (33) zu seiner Zeit beim FC Liverpool.

Übrigens nicht mit eingerechnet ist bei Neuer etwa die Ablösesumme und der Lohn von Yann Sommer (35), den man im Winter als Ersatz aus Mönchengladbach holte. Genauso die Gesundheitskosten oder die Lohnkosten für extra auf ihn abgestellte Physios und Trainer. Ebenso wenig wie die Punkteprämie für Ersatz Sven Ulreich (36), der nach Sommers Abgang nach Mailand wieder im Tor stand.

Rücktritt noch lange nicht in Sicht

Seit Oktober 2023 ist Manuel Neuer zurück im Tor der Bayern, hat sich rasch wieder als Stammkeeper etabliert – und kam letztlich gar als deutsche Nummer 1 an die Heim-EM in diesem Sommer. Wie lange der gebürtige Gelsenkirchener noch im Tor stehen wird, ist ungewiss.

Zu einem Rücktritt aus dem Nationalteam hielt sich Neuer zuletzt noch bedeckt, für die Bayern soll er aber noch länger auflaufen – zumindest wenn es nach Bayern-Ersatzgoalie Ulreich geht: «Er kann noch ein paar Jährchen spielen, wenn er Lust hat. Manu ist topfit.»

