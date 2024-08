Perfekte Schusstechnik Lugano-Youngster zeigt sein Können

In der Promotion League kam es am vergangenen Spieltag zum Duell der U21 des FC Lugano mit dem FC Baden. Auch wenn die Tessiner am Ende als Verlierer vom Rasen gingen, sorgte Youngster Niccolo Spinelli mit einem tollen Abschluss für Aufsehen.