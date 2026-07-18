Der FC Basel trotzt Juventus Turin im letzten Härtetest ein Remis ab. Während der Ligastart der Bebbi in einer Woche ansteht, steht der italienische Rekordmeister – bei dem Stars wie Yildiz fehlen – ganz am Anfang einer Spielzeit, die Wiedergutmachung bringen soll.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Für den FC Basel ist es der letzte Test vor dem Ligastart bei Servette (25. Juli). Für Juventus Turin markiert das 0:0 in Basel bloss den Beginn des Sommertrainings. Aber der Druck ist beim italienischen Rekordmeister nicht kleiner als beim FCB.

Rang sechs, Champions League verpasst – hinter den Turinern liegt die sportlich schwächste Spielzeit seit 15 Jahren. Nun gilt es, einiges wieder gutzumachen. Auch darum dürfte sich im Kader der Bianconeri bis zum Serie-A-Auftakt am 23. August (bei Aufsteiger Frosinone) noch viel bewegen.

Baustellen in Sturm und Tor

Es ist auch in Basel zu sehen: Die grösste Turiner Baustelle liegt im Angriff: Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Dusan Vlahovic (26) sucht der Klub dringend einen neuen Mittelstürmer. Als Wunschkandidat gilt Randal Kolo Muani (27), der bereits 2025 im Piemont auf Torejagd ging.

Auch auf der Torhüterposition soll nachgebessert werden. Mit den Leistungen von Stammkeeper Michele Di Gregorio (28) ist die sportliche Leitung unzufrieden. Heissester Kandidat auf die Nachfolge ist Emiliano Martinez (33), der am Sonntag (21 Uhr) mit Argentinien gegen Spanien den WM-Titel verteidigen will.

Bislang sind die grossen Coups auf dem Transfermarkt ausgeblieben. Entsprechend wächst die Ungeduld der Tifosi. Ihnen scheint der Kampf um den Meistertitel mit dem aktuellen Kader aussichtslos. Auch wenn die Ansprüche im meistdekorierten Klub Italiens konsequent hoch bleiben.

Gut möglich also, dass etliche Akteure, die gegen den FCB im Joggeli auf dem Platz gestanden sind, bis Ende August durch völlig neue Gesichter ersetzt werden.

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