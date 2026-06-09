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Mündliche Einigung erzielt
Wird ein Weltmeister Juves neue Nummer eins?

Bei Juventus Turin läuft die suche nach einem neuen Stammtorhüter auf Hochtouren. Nun könnte man in der Premier League fündig werden: Wunschkandidat Emiliano «Dibu» Martinez (33) habe dem italienischen Rekordmeister bereits mündlich zugesagt.
Publiziert: 09.06.2026 um 22:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Wechselt Aston-Villa-Goalie Emiliano Martinez zu Juventus Turin?
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Juventus will Emiliano Martinez von Aston Villa verpflichten, Kontakt bereits hergestellt
  • Ablösesumme von 10–15 Mio. Euro, Villa stellt sich nicht quer
  • Martinez verdient 7 Mio. Euro jährlich, Juve bietet weniger Gehalt an
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Juventus Turin könnte auf der Suche nach einer neuen Nummer eins in der Premier League fündig werden. Aber nein, die Rede ist nicht von Alisson Becker (33). Um den Liverpool-Keeper gab es zwar wochenlang Gerüchte und er galt als das absolute Wunschziel der Alten Dame – doch dieses Thema hat sich erledigt, nachdem bekannt wurde, dass die Reds weiterhin mit dem Brasilianer planen. Juve muss sich also anderweitig umsehen. Denn eins steht fest: Mit den Leistungen des derzeitigen Stammtorhüters Michele Di Gregorio (28) ist man in Turin nicht mehr zufrieden.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist nun Emiliano «Dibu» Martinez (33) zum absoluten Wunschkandidaten aufgestiegen. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Keeper von Aston Villa habe bereits stattgefunden – und der Weltmeister von 2022 soll einem Wechsel zum italienischen Rekordmeister gegenüber alles andere als abgeneigt sein.

Aston Villa stellt sich nicht quer

Wie die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, würde auch Aston Villa dem Transfer wohl keine Steine in den Weg legen. Zum einen, weil eine Trennung bereits im vergangenen Sommer kurz bevorstand, zum anderen, weil der Argentinier auf seinen 34. Geburtstag zusteuert. Ab einer Ablösesumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro soll der Europa-League-Sieger gesprächsbereit sein. Ein Betrag, der für die Bianconeri absolut im Bereich des Machbaren liegen dürfte – bedenkt man, dass Martinez nach wie vor zu den besten Torhütern der Welt gehört.

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Gehalt als Hauptproblem

Die grössere Hürde dürfte allerdings das Gehalt darstellen. In Birmingham verdient Martinez derzeit knapp 7 Millionen Euro pro Saison bei einem Vertrag bis 2028. Juve bietet ihm laut Medienberichten einen Dreijahresvertrag bis 2029 an, allerdings bei einem leicht reduzierten Jahresverdienst zwischen 5 und 6 Millionen Euro.

Zwar liegt bereits eine mündliche Zusage des Goalies vor, den Italienern finanziell entgegenzukommen, doch ob «Dibu» seinen Worten nun auch Taten folgen lässt, bleibt abzuwarten.

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