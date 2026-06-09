Real blitzt mit Mega-Angebot für Atlético-Star Alvarez ab

Real Madrid hat Stadtrivale Atlético ein Angebot für Julian Álvarez unterbreitet. Doch die 150 Millionen Euro sind den Rojiblancos zu wenig.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der wiedergewählte Präsident Florentino Pérez hat es angekündigt: Sollte er im Amt bleiben, werde Real Madrid 150 Millionen Euro für einen Superstar bieten. Am Dienstag enthüllen die Königlichen in einer Mitteilung, um wen sich handelt: Julian Álvarez (26).

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«Der Verein hat nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben», schreibt der Klub. Die Antwort des Stadtrivalen sei aber klar ausgefallen: «Nach eingehender Prüfung und Bewertung dankte Atlético für das Angebot und lehnte es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers ab.» Diese beträgt 500 Millionen Euro.