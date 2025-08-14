DE
«Inter war interessiert?»
Jashari sorgt bei Milan-Pressekonferenz für Lacher

Natispieler Ardon Jashari steht seit einer Woche bei Milan unter Vertrag. In seiner ersten Pressekonferenz im rot-schwarzen Trikot äusserte der Mittelfeldspieler seine Begeisterung und ehrgeizige Ziele für den Traditionsverein – und sorgt für einen Lacher.
Publiziert: vor 38 Minuten
Ardon Jashari sorgt bei seiner ersten Pressekonferenz bei Milan für einen Lacher.
Foto: AC Milan via Getty Images

Darum gehts

  • Ardon Jashari wechselt zu Milan und spricht über seinen Traum
  • Jashari sieht Andrea Pirlo als Vorbild und freut sich auf San Siro
  • Jashari dankt Zlatan Ibrahimovic für Unterstützung
Andri BäggliRedaktion Sport

Lange haben die Verhandlungen mit Brügge gedauert, doch das Schweizer Nati-Juwel Ardon Jashari steht seit vergangener Woche bei Milan unter Vertrag. Nun hat der Mittelfeldspieler ein erstes Mal im Dress der Rossoneri an einer Pressekonferenz gesprochen. «Es ist ein tolles Gefühl. Zu Milan zu kommen, ist wie ein Traum, der wahr wird», eröffnet Jashari die Pressekonferenz. Obwohl er noch nicht lange hier sei, sei er von allen herzlich begrüsst worden. «Es ist eine Ehre, dieses Trikot zu tragen. Milans Geschichte spricht für sich selbst», so 23-Jährige.

Auch sein grosses Vorbild Andrea Pirlo trug zehn Jahre lang das rot-schwarze Trikot: «Als Kind war Pirlo mein Idol. Als ich jünger war, habe ich es geliebt, die Spiele von Milan und Barcelona zu schauen. Ich war bereits im San Siro und kann es kaum erwarten, hier zu spielen.»

Grosse Ziele

Sein erster Eindruck von seinen neuen Teamkollegen und dem Staff sei positiv. Trainer Allegri wirke auf ihn wie ein Trainer, der ein sehr enges Verhältnis mit seinen Spielern pflege. «Ich möchte ihm danken für die netten Worte, die er nach dem Testspiel in Dublin zu mir gesagt hat. Man kann die Harmonie in der Garderobe spüren.» Doch Jashari hat auch ambitionierte Ziele mit Milan: «Auf dem Feld wollen wir gewinnen, denn das ist das, was Milan verdient. Das Wichtigste ist, dass wir keine Tore bekommen. Aber natürlich möchte ich auch treffen und Assists liefern.»

Angesprochen darauf, dass auch Inter ihn verpflichten wollte, zeigt sich Jashari überrascht und sorgt für einen Lacher: «Inter war interessiert an mir? Ich wollte nur Milan. Ich weiss, wie wichtig das Derby für die Fans ist, aber das Wichtigste ist, das Milan wieder zurück an die Spitze kommt.»

Jashari dankt Ibrahimovic

Natürlich ist das Hin und Her bei seinem Wechsel ebenfalls ein Thema an der Pressekonferenz. Nachdem er mit Sportdirektor Igli Tare Kontakt hatte, sei für ihn die Sache klar gewesen. «Ich wusste, dass es harte Verhandlungen werden, da ich ein wichtiger Spieler für Brügge war. Ich habe Milan aber mein Wort gegeben und wir mussten geduldig sein. An dieser Stelle möchte ich auch Zlatan Ibrahimovic für die Unterstützung danken. Ich habe zu ihm gesagt: Ich werde alles tun, um dieses Trikot tragen zu können.»

Er wisse, dass er grossem Druck ausgesetzt sei: «Das ist aber normal bei Milan und das beängstigt mich auch nicht. Ich werde so hart arbeiten, wie ich kann und alles dafür geben, um dem Klub das Vertrauen zurückzuzahlen und die Fans glücklich zu machen.»

