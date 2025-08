Grosse Jashari-Euphorie bei Milan-Fans

1/4 Bei den Milan-Fans herrscht grosse Euphorie. Foto: AFP

Andri Bäggli Redaktion Sport

Für rund 39 Millionen Euro wechselt Ardon Jashari nach einem langen Hin und Her zwischen Brügge und Milan in die Serie A. Das berichten mehrere Transferexperten, unter anderem auch Fabrizio Romano, der sein berühmtes «Here we go» für den Transfer gegeben hat, was in Fussball-Kreisen einer endgültigen Meldung gleichkommt.

Entsprechend gross ist die Freude bei den Milan-Fans. Die Jashari-Euphorie entlädt sich auf dessen Instagram-Profil, auf welchem die Kommentarspalte von Milan-Anhängern geflutet wird. So schreibt ein User: «Ardon, wir warten in Italien auf dich», gefolgt von unzähligen Rot-Schwarzen-Herzen. Auch von der Einsatzbereitschaft des Mittelfeldspielers ist man bereits begeistert. «Wir haben einen Löwen gewonnen, WILLKOMMEN», kommentiert ein Fan.

Auch kritische Stimmen

Allerdings gibt es nicht nur positive Stimmen, auch wenn diese deutlich überwiegen. Auf X schreibt ein User: «Ich glaube, ich werde ein Jashari-Hater. Wer so lange braucht, um zu unterschreiben, sollte besser auch auf dem Platz abliefern.»

Ein Fan schliesst sich dem an: «Wenn er nicht mindestens Zidane ist, muss er nach diesem Hin und Her gar nicht in Milan auftauchen.» Trotzdem freut sich auch dieser Fan über den Neuzugang und schreibt: «Mit dem gesagt: Beeil dich und wähle deine Nummer aus, ich will mir das Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot kaufen.»

Der Hype um das neue Milan-Juwel ist auf jeden Fall da. Bei seiner offiziellen Vorstellung als Milan-Spieler dürfte dieser nochmals zulegen.