Die AC Milan spielt gegen Leeds in einem Freundschaftsspiel 1:1. Mittendrin: Nati-Star Ardon Jashari, der nach seinem Wechsel nach Mailand zum ersten Mal für die Italiener aufläuft.

1/6 Ardon Jashari gibt nach seinem Wechsel zu Milan beim Testspiel gegen Leeds sein Debüt. Foto: Getty Images

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach seinem Wechsel von Brügge zur AC Milan steht Ardon Jashari wenige Tage später erstmals für die Italiener auf dem Platz. Beim Testspiel der Rossoneri gegen Leeds United in der irischen Hauptstadt Dublin spielt das Nati-Juwel von Beginn an. Im Mittelfeld läuft viel über den Neuzugang, der sich mit starken Dribblings auch mehrmals gut in Szene setzen kann und in der ersten Halbzeit einen gefährlichen Freistoss herausholt. Nach einer Stunde ist Jasharis viel erwarteter erster Arbeitseinsatz für Milan zu Ende, der 23-Jährige wird ausgewechselt.

Erste Ausrufezeichen in der Vorsaison der Mailänder setzt gegen den Premier-League-Aufsteiger auch ein anderer Schweizer: Noah Okafor versuchts bereits nach rund zehn Minuten von der Strafraumgrenze, der Ball geht jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Der Nati-Stürmer leitet nach einer halben Stunde schliesslich die Mailänder Führung ein. Von der linken Seite spielt Okafor den Ball ins Zentrum, wo das Spielgerät über mehrere Stationen bei Santiago Giménez landet, der zum 1:0 einnetzt.

Erstes Pflichtspiel am Sonntag

In der zweiten Halbzeit überlassen die Mailänder Leeds mehrheitlich das Spieldiktat und müssen nach 67 Minuten den Ausgleich hinnehmen. Die Milan-Verteidigung lässt den Engländern nach einer Ecke viel zu viel Platz. Davon profitiert Anton Stach. Der deutsche Mittelfeldspieler trifft von der linken Strafraumgrenze mit einem Traumschuss aus der Distanz am machtlosen Milan-Goalie Pietro Terraccino vorbei ins Tor. Am Ende bleibt es beim 1:1-Unentschieden.

Bereits am Sonntag geht es für Jashari und Okafor mit dem letzten Freundschaftsspiel der Vorbereitungsphase bei Chelsea weiter (16 Uhr). Danach steht für den Serie-A-Klub am Sonntag in einer Woche mit der ersten Runde der Coppa Italia gegen Bari aus der Serie B das erste Pflichtspiel an.

