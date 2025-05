Eklat im italienischen Fussball. Fiorentina-Profi Nicolò Zaniolo wird vorgeworfen, zwei Jugendspieler der AS Roma angegriffen und in die Kabine gepinkelt zu haben.

In die Kabine gepinkelt

1/5 Fiorentina-Spieler Nicolò Zaniolo sorgt für einen Eklat. Foto: Getty Images

Darum gehts Nicolò Zaniolo sorgt für Eklat in Roma-Kabine nach U20-Halbfinale

Zaniolo bestreitet körperliche Aggression, entschuldigt sich für verbale Auseinandersetzung

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der italienische Fussball-Star Nicolò Zaniolo steht erneut im Mittelpunkt eines Skandals. Der Fiorentina-Spieler soll nach dem Halbfinal der U20-Meisterschaft zwischen der AS Roma und Fiorentina in die Kabine der Römer gegangen sein und dort für einen Eklat gesorgt haben. Das geht aus einer Mitteilung des Hauptstadtklubs hervor.

Untersuchung läuft

«Nicolò Zaniolo betrat in Begleitung eines Mitarbeiters unrechtmässig den Umkleideraum der Roma, obwohl er nicht akkreditiert war. Er urinierte in die Räumlichkeiten der Roma, provozierte die Spieler, schlug Mattia Almaviva ohne verbalen Austausch und stiess Marco Litti gewaltsam gegen eine Bank», heisst es in dieser. Die beiden Spieler hätten anschliessend ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und eine Genesungsprognose von 10 bzw. 21 Tagen erhalten.

Die Staatsanwaltschaft des italienischen Fussball-Dachverbands leitete gegen den Fall eine Untersuchung ein. Im Statement der Roma heisst es weiter: «Wir vertrauen darauf, dass die Institutionen entschlossen handeln werden, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen und die Werte des italienischen Fussballs zu schützen.»

Zaniolo bestreitet Vorwürfe

Auf Instagram entschuldigt sich Zaniolo, der früher selbst bei den Römern unter Vertrag stand, für den Vorfall: «Ich bin mit der einzigen Absicht dorthin gegangen, eine positive Botschaft zu vermitteln. Leider wurde ich von einem Jungen verbal provoziert und habe fälschlicherweise die Beherrschung verloren. Ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen.»

Der italienische Nationalspieler wolle aber klarstellen, dass die Tatsachen weit von dem entfernt gewesen seien, was rekonstruiert wurde. «Abgesehen von einer verbalen Auseinandersetzung gab es kein körperlich aggressives Verhalten meinerseits.»

Bereits in Wettskandal verwickelt

Dass Zaniolo neben dem Platz für negative Schlagzeilen sorgt, ist keine Premiere. Im Oktober 2023 ermittelte die italienische Staatsanwaltschaft gegen ihn, Sandro Tonali (25) und Nicolò Fagioli (24) wegen Verdachts auf unerlaubte Sportwetten. Der 25-Jährige gab zu, Geld auf Kartenspiele zu setzen, bestritt allerdings, auf Fussballspiele gewettet zu haben. Im Gegensatz zu Tonali und Fagioli kam Zaniolo letztlich ohne Strafe davon.

