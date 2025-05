Antony spricht unter Tränen über schwere Zeit bei ManUtd

1/10 In einem Interview weint Antony bittere Tränen, als er über seine Zeit bei ManUtd spricht. Foto: Screenshot Youtube TNT Sports Brasil

Björn Lindroos

Was ein Tapetenwechsel nicht alles ausmachen kann: Während Antony (25) bei Manchester United nichts gelang und er regelrecht zum Internet-Gespött wurde, blüht er seit seiner Leihe zu Real Betis auf.

In 25 Spielen verbuchte der Brasilianer für Real Betis 14 Skorerpunkte, am Mittwoch spielt er mit den Spaniern gegen Chelsea um den Titel in der Conference League.

Antony unter Tränen

Beim Medientag vor dem Endspiel hat Antony nun erstmals über die schwere Zeit in England gesprochen – und wurde emotional. «Ich habe schwierige Zeiten durchgemacht, in denen ich keine Freude mehr am Fussballspielen hatte», sagt er gegenüber «TNT Sports Brasil».

Dann kommen dem 25-Jährigen die Tränen. «Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, mit meinem Sohn zu spielen. Ich habe teilweise tagelang nichts gegessen und mich in meinem Zimmer eingeschlossen.»

Der Wechsel zu Real Betis veränderte für Antony dann aber alles. «Ich musste mich selbst finden. Ich habe es mit der Hilfe meiner Familie und vor allem mit der Hilfe Gottes geschafft, weiterzukommen, und heute bin ich hier sehr glücklich. Ich habe die Freude am Fussball wiedergefunden.»

ManUtd reist nach Asien

Während sich Antony auf den Final vorbereitet, ist die Stimmungslage bei seinen Ex-Kollegen weniger gut. Nach einer total verpatzten Saison mit dem 15. Rang in der Premier League und dem verlorenen Europa-League-Final steht für die Stars noch eine Frust-Reise an.

Denn statt in die Sommerpause gehts für den gesamten Kader von United für eine PR-Tour nach Asien. Nur Stunden nach dem letzten Premier-League-Spiel der Saison flog das Team nach Malaysia, wo es am 28. Mai auf ein asiatisches All-Star-Team trifft. Zwei Tage später steht in China noch ein Testspiel gegen Hong Kong an.

Auf die Frage, ob nach einer langen Saison jeder Spieler mit nach Asien kommt, antwortete Trainer Ruben Amorim (40): «Ja. Alle kommen mit, weil wir unseren Fans auf der anderen Seite der Welt etwas zurückgeben wollen.»