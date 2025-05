Lex Bachmann beim SFV Nati-Stürmerin darf ihren Sohn ins EM-Camp mitnehmen

Ramona Bachmann darf ihren vor kurzem geborenen Sohn an der EM ins Nati-Camp in Thun mitnehmen. Der SFV hat am Montag eine Regelung veröffentlicht, welche die Vereinbarkeit von Spitzensport und Familie verbessern soll.

